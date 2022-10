Schorndorfer Tafelladen jetzt in der Wilhelmstraße 8

„Inflation und Ukraine-Krieg: Tafeln in Baden-Württemberg am Limit – hohe Preise, weniger Spenden und mehr Kunden: Die Inflation und die Folgen des Ukraine-Kriegs machen den Tafeln in Baden-Württemberg zu schaffen. Entlastung ist nicht in Sicht“ – solche und ähnliche Schlagzeilen gab es schon vor einigen Monaten. Renate Frank, die den Schorndorfer Tafelladen gemeinsam mit Helmut Topfstedt leitet, atmet tief durch. Die vergangenen Wochen waren vom Umzug des Tafelladens von der Grabenstraße in die Wilhelmstraße geprägt.

Nun, nachdem man im Tafelladen seit 4. Oktober wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten einkaufen kann, geht es schon wieder hoch her: „Am ersten geöffneten Tag standen in der Schlange rund 50 Personen“, erzählt Renate Frank. Die Ersten seien schon um kurz nach 9 Uhr da gewesen, obwohl die Nummernvergabe erst um 12.30 Uhr und der Tafelladen um 13 Uhr öffnet. Vom Ablauf habe sich trotz des Umzugs nichts geändert.

Einkaufen für eine Großfamilie

Bedürftige, Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Flüchtlinge – auch wenige Tage nach der Eröffnung ist die Schlange gegen 12 Uhr vor dem Eingang lang. Männer, Frauen, Familien, Jugendliche. „Es ist alles so teuer geworden. Wir kommen an ein oder zwei Tagen in der Woche zur Tafel, je nachdem. In den Discountern ist selbst das Obst so teuer geworden“, erzählt ein Syrer, der mit seiner Frau auf den Einlass wartet. Elf Kinder im Alter zwischen sieben und 20 Jahren haben sie – eine Großfamilie. Brot, Gemüse, Obst, Milch – diese alltäglichen Lebensmittel werden besonders benötigt. „Wenn wir für die Kinder Schuhe kaufen müssen, bleibt manchmal nicht viel Geld für Lebensmittel übrig“, beschreibt der Familienvater die Situation.

Eine Muslimin nickt auf die Frage, ob sie in diesen Zeiten mehr denn je auf den Tafelladen angewiesen ist. Sie blickt zu Boden, als schäme sie sich. Hilflosigkeit spiegelt sich in ihren Augen wider. „Würde gerne auch woanders einkaufen“, sagt sie. Dankbar ist eine 45-jährige Ukrainerin. Seit März ist sie mit ihren zwei Kindern in Schorndorf, weil sie aus ihrem Heimatland flüchten musste. Sie zählt auf: Reis, Obst, Gemüse, Nudeln, Milch, Zucker – das kaufe sie hauptsächlich im Tafelladen ein. Hygieneartikel weniger. Sie stellt sich wieder in die Nähe der Tafelladentür, ihre Nummer hält sie in der Hand. Dann kommt sie zurück: "Schreiben Sie noch: Süßigkeiten – für meine Kinder.“

Stimmengewirr und Lachen sind aus der Menge zu hören. Verschiedene Sprachen vermischen sich. Eine junge Frau zieht einen Zettel aus der Hosentasche. Ihre Mutter habe ihr aufgeschrieben, was sie aus dem Tafelladen mitbringen soll: Brot, Milch, Mehl, Zucker, Seife. „Und dann werde ich sehen, was sonst noch da ist“, sagt sie.

Während die Kunden vor der Tür warten, herrscht im Tafelladen seit Stunden reger Betrieb. In vielen Kisten sind die unterschiedlichsten Konserven gestapelt. Das Obst und Gemüse sowie die Backwaren sind in die Auslagen gelegt. Aus dem Kühlraum werden die Wurstwaren in die Kühlauslagen geordnet. Bis die ersten Kunden Zutritt bekommen, liegt alles bereit. „Wir lassen nicht mehr als fünf Personen in den Tafelladen – das haben wir aus der Corona-Zeit mitgenommen“, sagt Helmut Topfstedt. Es verhindere Gedränge und entzerre vieles. Helmut Topfstedt, Renate Frank und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich über die neuen Räume. Frank: „Wir konnten sie nach unseren Wünschen gemeinsam mit Architekt Widmaier und Hermann Kamps vom Planungsbüro gestalten.“ Dabei seien einige Wände eingerissen und somit mehr Platz geschaffen worden.

Warum ist der Tafelladen in die Wilhelmstraße gezogen?

Warum der Umzug von der Grabenstraße in die nahe gelegene Wilhelmstraße? „Zum einen hat es uns der Vermieter angeboten, dass wir hier einziehen und unser Kleiderladen dann in die Grabenstraße umzieht, zum anderen sind die Kunden etwas geschützter“, erklärt Renate Frank. Will heißen: Schlängelten sich die Tafelladenkunden vom Hof bis auf den Bürgersteig an der Grabenstraße, sind sie jetzt außer Sichtweite. „Und wir haben ein Dach – im Sommer spendet das Schatten und es schützt vor Regen“, ergänzt Frank.

Zudem habe man nun eine Rampe für die Anlieferung und somit einen separaten Eingang. „Vorher ging ja alles durch eine Tür: Kunden, Anlieferung, Spendenabgabe“, erläutert die Tafelladen-Betreiberin. Und mit einem Lächeln fügt sie hinzu: „Wir befinden uns neben dem Polizeirevier und unter dem Fenster des neuen Revierleiters – dass hier nun manchmal lautes Geplapper zu hören sein wird, damit muss Stephan Schlotz leben.“ Renate Frank gibt offen zu: „Ich finde die Nähe zur Polizei sehr gut. Es verschafft eine gewisse Sicherheit.“ Was die Spenden und Waren angeht, stehe „man im Moment noch gut da“. Aber man merke deutlich, dass auch die Supermärkte genauer bei den Abgaben kalkulieren, sagt Helmut Topfstedt. Über jede Spende mehr sei man dankbar. Was noch alles auf sie zukäme, wie sich die Situation mit den Tafelläden entwickelt, könne keiner voraussagen.

„Wir wissen nur eins – abends ist der Laden leer, ausverkauft.“ Auch wie sich der Flüchtlingsstrom verstärken wird, lässt sich nur erahnen. „Wir rechnen schon damit, dass auch vermehrt Familien und junge Männer aus Russland kommen werden. Das wird für sozialen Zündstoff sorgen, das ist uns klar“, so Renate Frank. Bisher habe man nur vereinzelt russische Kunden gehabt. „Im Moment können wir es noch nicht einschätzen, weil wir jetzt erst in der Wilhelmstraße wenige Tage geöffnet haben.“ Auffällig sei aber auf jeden Fall, dass mehr Flüchtlinge den Tafelladen aufsuchen. „Wir haben Krieg in Europa, aber wir hoffen, dass wir hier wenigstens für den sozialen Frieden sorgen und den Menschen helfen können.“

Kleiderabgabe erst in drei bis vier Wochen wieder

In den alten Räumen des Tafelladens in der Grabenstraße 28 wird derzeit ein neuer Boden verlegt und alles renoviert, bevor dann der Kleiderladen „Querbeet“ einziehen kann. Renate Frank äußert diesbezüglich ein Anliegen: „Eine Kleiderabgabe wird erst in drei bis vier Wochen möglich sein – dann, wenn alles fertig ist.“ Und dann wird es – voraussichtlich Mitte November – auch eine kleine offizielle Einweihungsfeier für Tafel- und Kleiderladen geben.