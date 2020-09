Fünf Monate, also fast ein halbes Jahr, waren die Kinos des Schorndorfer Traumpalasts geschlossen. Seit über einer Woche aber kann man wieder eintauchen in den intimsten öffentlichen Raum, den die Menschen erfunden haben: einen abgedunkelten Saal, in dem man sich gemeinsam von bewegten Bildern auf einer großen Projektionsfläche, früher war das eine Leinwand, verzaubern lässt. „Movies“, die den Zuschauer zu einer rasanten Schwindelfahrt durch seine Emotionen verführen.

Kinos im