Schorndorfer Unternehmer erklärt die Personalprobleme in der Eventbranche

Zwei Jahre lang hatte die Eventbranche beinahe keine Arbeit. Es gab keine Firmenfeiern, keine Straßenfeste und schon gleich gar keine Konzerte und Festivals. Doch jetzt werden all die verschobenen Veranstaltungen nachgeholt. Es gibt beinahe ein Überangebot an Stadtfesten, Musik und Tanz. Das Problem: Den Eventagenturen, die die Veranstaltungen technisch stemmen, fehlen Fachkräfte. Viele Licht- und Tontechniker haben während der Pandemie ihren Job wechseln müssen und sind nicht wieder zurückgekehrt. Teilweise stehen Veranstaltungen deshalb auf der Kippe.

Gigs müssen teilweise abgesagt werden

Peter Schmid ist Inhaber des Unternehmens Audio-Service Schmid mit Sitz in der Wiesenstraße 33. Der Veranstaltungstechniker berichtet von zahlreichen Kundenaufträgen: „Aktuell haben wir circa 50 Prozent mehr Anfragen als im Sommer vor der Pandemie.“

Um Events zu planen und aufzubauen, fehlen vor allem freiberufliche Mitarbeiter. Peter Schmid schätzt, dass knapp 20 Prozent aller freien Techniker die Branche verlassen haben, oder in eine Festanstellung gewechselt sind. Ein beinahe vergessenes Problem existiert ebenfalls weiterhin: „Nach wie vor gibt es auch einen hohen Corona-Krankenstand.“

Weil es an allen Ecken und Enden an Fachkräften fehlt, bangen viele Veranstalter um ihre Feste und Konzerte. Tatsächlich mussten laut Peter Schmid schon ganze Events abgesagt werden. Zwar musste er mit Audio-Service Schmid noch keinem Kunden absagen, konnte aber teilweise Aufträge nicht mehr annehmen. Eine groteske Situation, wenn man bedenkt, dass die Eventbranche vor wenigen Monaten aufgrund zu weniger Aufträge auf dem Zahnfleisch daherkam.

Laut Peter Schmid ist diese Situation hauptsächlich auf Corona zurückzuführen. Durch den zweijährigen Stillstand sei auf der einen Seite eine extrem hohe Nachfrage nach Veranstaltungen entstanden.

Hohe No-Show-Rate in diesem Sommer

Auf der anderen Seite werden jetzt unzählige davon nachgeholt. „Und alles jetzt im Sommer, einer Zeit, in der auch so schon genug zu tun ist“, sagt Peter Schmid. Selbst Messen und Konferenzen seien vom Winter und Frühjahr in den Sommer verlegt worden. Von einem ähnlichen Phänomen berichtete kürzlich auch Manufaktur-Programmchef Werner Hassler. Im Vorfeld der drei Majan-Konzerte vor einigen Wochen äußerte er die Vermutung, dass einzelne Konzerte wahrscheinlich weniger Publikum anziehen als normal. Das werde sich bis in den Herbst fortsetzen.

Grund dafür ist, dass das ein oder andere Konzert nicht einmal, nicht zweimal, sondern bis zu fünfmal verschoben werden musste. Deshalb gebe es überall recht viele „No-Shows“, also Leute, die trotz Ticket nicht kommen. Diese haben am Ausweichtermin aller Voraussicht nach keine Zeit, gehen auf andere Konzerte oder haben es schlicht vergessen.

Gerade bei Konzerten für ein sehr junges Publikum hat sich laut Werner Hassler ein weiteres Corona-Phänomen aufgetan: „Viele Eltern haben 2020 Karten gekauft, weil ihre Kinder noch begleitet werden mussten. Die sind jetzt aber teilweise schon 18 und die Eltern müssen nicht mehr mit.“ Wie viele Leute zu einer Veranstaltung kommen, lasse sich im Vorfeld deshalb kaum mehr einschätzen. „Das ist völliges Neuland, es bleibt spannend.“

Ein Personalproblem hat die Manu bei ihrem vielfältigen Sommerprogramm zum Glück nicht. Da dort im Freien schon vergangenes Jahr viele Konzerte stattfinden durften, haben die Manu-Mitarbeiter die freien Techniker in weiser Voraussicht auch für dieses Jahr „geblockt“.