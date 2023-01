Schorndorfer Verein "Mission Happy Kids": Großer Andrang bei Geschenke-Übergabe

Schuhe, Kleidung, Stifte, Malzubehör, Spielzeug, Spitzer – nur einige von vielen Sachspenden, die die Mitglieder des Schorndorfer Vereins „Mission Happy Kids“ und ihre Unterstützer in Schuhkartons und kleine Weihnachtskisten verpackt hatten, um diese dann in den Weihnachtstagen im rumänischen Rodna zu verteilen (wir berichteten).

Das Vorstandstrio ist nach einer aufregenden kurzen Tour glücklich, dass alles gutgegangen ist – bis auf einen kleinen Schrecken auf der Autobahn gleich zu Beginn der Reise.

Das Vorstandstrio Dana Pachner, ihr Mann Armin und Peter Gommers sowie zwei weitere Vereinsmitglieder hatten sich am 27. Dezember auf den Weg Richtung Rumänien gemacht. „Der Transporter war pickepackevoll mit den Kartons. Ein Fahrzeug hatten wir als Begleitauto dabei“, beginnt Armin Pachner den Anfang der Reise zu beschreiben.

Motor-Störung

Dieser gemietete Wagen hatte kurz vor Ulm eine Panne - Motor-Störung. Nichts ging mehr. Und Hilfe war auf die Schnelle nicht zu bekommen. „Um die Tour fortsetzen zu können und im Zeitplan zu bleiben, haben wir uns entschieden, nur zu dritt mit dem Transporter weiterzufahren“, so Pachner. Ein Schreckmoment sei es dennoch gewesen.

Nach rund 16 Stunden Fahrt sei man dennoch voller Euphorie angekommen. In Rodna habe man für den 28. Dezember, dem Tag der Geschenke-Übergabe, seitens der Gemeinde alles vorbereitet.

Dafür sei man immer im engen Kontakt mit dem Bürgermeister. Für Peter Gommers war es das erste Mal, dass er bei dieser Aktion in Rodna mit dabei war: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie groß die Vorfreude ist und wie schnell so viele Kinder zusammenkommen.“ Denn – und das ist aus den vergangenen Besuchen für das Ehepaar Pachner schon ein bekanntes Bild – vor der Gemeindehalle in Rodna sammeln sich lange vor der eigentlich abgemachten Uhrzeit viele Kinder und deren Angehörige. „Wir hatten viele Helfer und Mitstreiter der Gemeinde vor Ort, damit wir das meistern können und alles geregelt abläuft. Auch die dortige Gendarmerie hat uns wieder tatkräftig unterstützt“, berichtet Pachner.

Die Spendenbereitschaft sei im vergangenen Jahr nicht ganz so groß gewesen, wirft der Vorstand ein, was „aber auch der Gesamtsituation geschuldet und völlig verständlich ist“. Einige Absagen habe man erhalten. Natürlich sind laut Dana Pachner die Gründe dafür nachvollziehbar: „Die enorme Kostensteigerung, so dass sich viele die Spenden nicht mehr leisten können, die Energiekrise und die Ukraine-Unterstützung, die dieses Jahr mehrmals bitter nötig war.“ Dennoch: Auf die bisherigen Unterstützer sei Verlass gewesen – die Gottlieb-Daimler-Realschule (GDRS), die evangelische Gemeinde in Miedelsbach, die Kita Schornbach und das Wühli.

Viele Kartons sind zusammengekommen, so dass man rund 550 Kinder glücklich machen konnte. Aber immer ist da auch die Angst, die Geschenke könnten nicht reichen. „Bei uns geht kein Kind leer aus“, betont Armin Pachner und Peter Gommers nickt zustimmend.

Stimmung kurz gekippt

Er ergänzt: „Dennoch ist die Stimmung kurz gekippt, als wir für Jungs einer bestimmten Altersgruppe – für Zehn- bis 16-Jährige – tatsächlich keine Geschenke mehr hatten.“ Auf die Schnelle habe man Tüten mit „Universal-Geschenken“, wie beispielsweise Plüschtiere, Spitzer, Stifte und Puzzles verpackt, „so dass wirklich keiner ohne Geschenk nach Hause gehen musste“. Welche Erkenntnis zieht das Vorstandsteam daraus? Armin Pachner lacht: „Wir haben schon einen Plan: Vielleicht unterstützt uns der eine oder andere Sportverein mit einer Ball-Spende – mit Bällen können Jungen und Mädchen aller Altersgruppen etwas anfangen.“

Nach gut zwei Stunden sei die Aktion in Rodna beendet gewesen. Dankbar und überwältigt ist der Vorstand immer wieder, wenn er sieht, wie liebevoll die Schorndorfer die Weihnachtspakete für die Kinder verpackt haben. Und die Kinder in Rodna diese Kartons mit leuchtenden Augen in den Händen halten. Am Abend der Aktion sei man noch mit allen Helfern, den Polizisten und dem Bürgermeister essen gewesen. „Da war es wichtig, dass wir unser Ziel und unsere konkreten Vorstellungen für das geplante Kinder- und Jugendzentrum nochmals mit dem Bürgermeister ansprechen“, so Armin Pachner. Denn damit wolle man, so schnell es möglich ist, starten. Der Plan sei, dass dieses Zentrum 2025 umgesetzt ist. „Ob wir in Rodna einen Bauplatz bekommen oder ein bestehendes Gebäude umbauen können, steht noch nicht endgültig fest. Im Frühjahr werden wir weitere Details besprechen.“

Mit den Vereinspatenkindern habe man sich zudem getroffen: „Das ist mit diesem Kurztrip immer alles sehr eng getaktet. Deshalb haben wir uns entschieden, bei der nächsten Weihnachtsaktion eventuell noch ein oder zwei Tage länger in Rodna zu bleiben.“ Trotz der vielen gespendeten Geschenke – haben die Kinder dort Wünsche geäußert? „Ja“, sagen Pachner und Gommers gleichzeitig: „Die Jungs möchten Lego, die Mädchen Puzzles.“