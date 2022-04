Mit 101 Jahren ist noch lange nicht Schluss – dieser Gedanke überfällt einen, wenn man die rüstige Dame beobachtet, wie sie mit ihrem Staubsauger im Wohnzimmer hantiert. Carola Schwarz, die im Januar Geburtstag feierte, erfreut sich an ihrer Selbstständigkeit: Einkaufen, putzen, Staub saugen, bügeln, all das macht sie noch allein. „Natürlich kann ich das noch!“, sagt sie überzeugend und fügt an: „Ich verspüre noch keine körperlichen Mängel. Hoffentlich bleibt das so.“ Carola Schwarz lacht.