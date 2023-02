Schorndorferin Hohlstein: „Ich finde den Fairteiler toll“

Marika Hohlstein steht am Fairteiler im Familienzentrum Schorndorf und lacht: „Es ist gerade Vormittag und der Kühlschrank ist so gut wie leer.“ Tatsächlich nimmt die 38-Jährige nur noch eine Tüte Parmesan und ein paar Zitronen aus dem Kühlschrank und packt sie in ihre Tasche. Am Morgen war der Kühlschrank befüllt worden. „Das geht immer schnell“, weiß die Mutter eines 14-jährigen Sohnes. Und gerade als sie diesen Satz ausspricht, öffnet Dirk Schäfer von Foodsharing Rems-Murr-Kreis und sein Kollege die Tür zum Familienzentrum: mit Kisten voll Obst, Gemüse, Brot, Brötchen und so weiter.

Am Anfang Hemmungen gehabt

Derzeit ist die gelernte Kosmetikerin und Altenpflegerin arbeitslos. Sie komme fast jeden Tag ins Familienzentrum. „Ich schäme mich nicht dafür, dass ich hierherkomme und mir Lebensmittel, die noch zu gebrauchen sind, mitnehme“, sagt sie selbstbewusst. Am Anfang, ja, da habe sie Hemmungen gehabt: „Ich dachte immer, ich werde beobachtet, weil ich ziemlich viel eingepackt habe.“

Dann habe sie gefragt, ob das okay sei und ob sie überhaupt so viel nehmen darf. „Aber das ist kein Problem, schließlich ist man ja froh, wenn die Lebensmittel mitgenommen werden.“ Mit ihrem Sohn, dem sie früher auch viele Bücher aus der Bücherecke des Familienzentrums mitgebracht hat, sei sie schon mal am Fairteiler gewesen, erzählt sie nebenbei.

Aber er habe sich etwas geschämt. „Obwohl er das ja nicht müsste“, und sie fügt an: „Schmecken tut ihm dann aber alles, was ich vom Fairteiler mitbringe oder daraus zubereite.“

Froh über das Angebot

Eine Schande finde sie es, was „alles weggeschmissen“ werde. Vieles sei immer noch so gut zu verwerten. Oft frage sie sich, warum die Discounter nicht selbst einen Schrank mit abgelaufenen Lebensmitteln oder mit „angedelltem Obst und Gemüse“ aufstellen, um den Abfallberg geringer zu halten. Marika Hohlstein zuckt die Schultern: „Na wie auch immer. Ich bin froh, dass es dieses Angebot hier in Schorndorf gibt.“ Sie schwärmt von einigen großen Tomaten, die vor einigen Tagen im Kühlschrank waren. Die habe sie mitgenommen und daraus Tomatensoße gemacht. „Einen Teil habe ich eingefroren. Was Besseres gibt es doch nicht als frische Tomatensoße.“ Ja, sagt sie, das eine oder andere Obst oder Gemüse habe Dellen, aber: „Das kann man doch einfach wegschneiden.“

Sie zeigt auf die Tüte Parmesan, die sie an diesem Tag aus dem Kühlschrank genommen hat: „Ablaufdatum 19. Januar 2023. Aber gekühlt kann man den dann immer noch gut verwenden. Schimmel ist noch keiner zu sehen.“ Gibt es etwas, das sie nicht so gerne mitnimmt? „Brot“, sagt Hohlstein, ohne zu überlegen. „Das kommt mir vor wie Gummi.“ Die 38-Jährige denkt kurz nach: „Wobei – es könnte natürlich anders sein, wenn man es noch im Backofen aufbäckt.“ Dennoch kaufe sie Backwaren lieber frisch beim Bäcker.

„Erste Anlaufstelle“ beim Einkauf

Manchmal findet sie es Wahnsinn, was alles in den beiden Schränken im Familienzentrum eingeräumt ist: „Letztens war so viel Zucker und Salz da. Kaum zu fassen, dass so viel von den Supermärkten aussortiert wird.“

Auch große Tüten mit Äpfeln seien häufig vorhanden: „Aber so viel Apfelkuchen kann ich gar nicht backen, um das alles zu verwerten“, sagt sie und lacht wieder. „Ich finde den Fairteiler wirklich toll.“

Woher sie wusste, dass es den Fairteiler im Schorndorfer Familienzentrum gibt? „Ich habe davon im Dezember in der Zeitung gelesen und habe mir das dann auch gleich angeschaut. Seitdem komme ich.“ Und, ergänzt Marika Hohlstein, das Schorndorfer Familienzentrum sei auch ihre erste Anlaufstelle beim Einkauf. Wenn sie dann noch etwas benötige, was nicht in den Schränken zu finden ist, gehe sie noch zu einem Discounter.