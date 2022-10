Schorndorf: Inklusiven Wohnraum schaffen ist das Ziel von Stadt und Diakonie

Menschen mit Handicap das Wohnen und Leben mitten in der Gesellschaft in baulich adäquaten Wohnräumen, auch mit neuen Wohnformen, zu ermöglichen – das ist das fest vorgenommene Ziel der Diakonie Stetten und der Stadt Schorndorf.

Allerlei Maßnahmen

„Inklusion ist in aller Munde – in unserem Aktionsplan Schorndorf inklusiv haben wir allerlei Maßnahmen zu diesem Thema festgehalten“, so die beiden Fachbereichsleiter Christian Bergmann, Familien und Soziales, und Gabriele Koch, Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr. Auch wenn schon einige Projekte umgesetzt wurden, seien viele Maßnahmen noch nicht gänzlich zu Ende gebracht. Bergmann: „Wir wollen die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren und auf den Bedarf und die Belange aufmerksam machen.“

Leben in einem normalen Wohnumfeld – das ist auch der Wunsch von vielen Menschen mit Behinderung. Sie wollen dabei selbstbestimmt im Gemeinwesen leben und ihr Umfeld sowie die Wohnform wählen können. Es bedarf dafür Wohnraum, der auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen ausgerichtet ist.

Viele Hürden und Herausforderungen

Aber dabei seien oft einige Hürden zu überwinden, weiß Pfarrer Rainer Hinzen, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten. „Menschen mit einer Behinderung leben in der Regel von der Grundsicherung und können sich somit hohe Mietpreise gar nicht leisten“, so Hinzen. Außerdem würden sich die Förderprogramme des Landes zum Teil gegenseitig ausschließen, was zu weiteren Problemen führe. Auch die Wohnungssuche für Menschen, die einen höheren Unterstützungsbedarf haben, werde zur Herausforderung. „Wir reden von insgesamt rund 5000 Wohnungen, die in Baden-Württemberg benötigt werden.“

Hinzen nennt die Wohnform des Ambulant betreuten Wohnens. Dies ermöglicht es den Menschen mit Behinderung, ein weitestgehend selbstständiges und eigenverantwortliches Leben zu führen – regelmäßig begleitet und unterstützt durch sozial- und heilpädagogische Fachkräfte. „Sie leben in einer eigenen oder angemieteten Wohnung alleine, als Paar oder zusammen in einer Wohngemeinschaft.“ Ambulant betreutes Wohnen biete man im Rems-Murr-Kreis, in Stuttgart, im Kreis Esslingen, im Kreis Göppingen und im Ostalbkreis an. Menschen mit Behinderung haben in Schorndorf unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie wohnen möchten. Es werden von Seiten der freien Träger wie der Diakonie Stetten, der Caritas, der Paulinenpflege Winnenden und auch im Diakonieverbund Erlacher Höhe die unterschiedlichsten Wohnformen angeboten.

„Der Bedarf, oder besser gesagt der Wunsch wäre, dass wir Wohnungen für jeweils drei Personen finden oder vier bis fünf Zimmer beispielsweise in einem Haus“, sagt Elena Buschbacher vom kommunalen Wohnverband Schorndorf-Plüderhausen. Individuell müsse man auf die Bedürfnisse achten – manche Klienten seien körperlich eingeschränkt, sind aber nicht auf einen Rollstuhl angewiesen, andere wiederum haben einen höheren Pflegegrad und hätten dann auch dementsprechend mehr Unterstützung nötig.

Appell an Vermieter und Wohnungseigentümer

Der Wohnraum ist allgemein knapp, das weiß auch Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel. „Dies soll schon ein Appell an Vermieter, Haus- und Wohnungseigentümer sein, sich diesem Thema zu öffnen“, so der OB. Hierbei bedarf es der Sensibilisierung von Vermietern und Bauträgern, um Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. Wie sich das Wohnen gestaltet und wie es funktionieren kann, erläutern Hans Zirkelbach und Elena Buschbacher vom kommunalen Wohnverband Schorndorf-Plüderhausen. Zu dem Wohnangebot in der Stadt Schorndorf und Umgebung zählen ein barrierefreies Wohnhaus für 24 Personen in Schorndorf, Wohngemeinschaften und Apartments in Schorndorf-Weiler, eine Wohngemeinschaft in Plüderhausen, betreutes Wohnen in Familien sowie ambulante Begleitung für Einzelpersonen, Paare und Wohngemeinschaften.

Zirkelbach: „Das Wohnhaus in der Bismarckstraße 34 verfügt über 24 Einzelzimmer in Wohngemeinschaften. Sie erhalten bei Bedarf umfassende Unterstützung, auch nachts. Die Wohnungen sind auch für Personen mit hohem Pflegebedarf geeignet.“ Das barrierefreie Wohnhaus wurde 2013 in einem gewachsenen Wohngebiet zentrumsnah erbaut. „Zur Stadtmitte, zum Bahnhof, zur Rems oder in die Weinberge sind es nur kurze Wege“, ergänzt Hans Zirkelbach. Auch solch ein Umfeld sei wichtig. Das Wohnangebot in Schorndorf-Weiler umfasst insgesamt 38 Wohnplätze. In zwei benachbarten Wohnhäusern befinden sich jeweils zwei familiäre Wohngemeinschaften mit Einzelzimmern. Die Bewohner werden individuell und bei Bedarf umfangreich unterstützt. Nachts ist eine Ansprechperson erreichbar.

Den beiden Wohnhäusern sind ganz in der Nähe kleine Wohngemeinschaften für zwei und drei Personen sowie Einzelapartments angeschlossen. Die Wohngemeinschaft Plüderhausen bietet zehn Erwachsenen ein gemeindenahes Zuhause.