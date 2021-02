Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer und seine Amtskollegen aus Schwäbisch Gmünd und Tübingen, Richard Arnold und Boris Palmer, appellieren an Bund und Land, eine kontrollierte Öffnung der Innenstädte noch im Februar zuzulassen. Dies wurde in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnach sagen die drei Oberbürgermeister: „Nach zehn Wochen im Lockdown wachsen die Schäden an der Verfassung des Gemeinwesens unserer Städte und am Innenstadthandel