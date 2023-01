Schorndorfs Stadtführer auf der CMT ausgezeichnet

Der Tourismus ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsbereiche für Baden-Württemberg. Das liegt nicht nur an besonders schönen Landschaften, zahlreichen Sehenswürdigkeiten und köstlichem Essen, sondern vor allem an der Vielzahl touristischer Angebote, hinter denen authentische, liebenswerte, innovative nd gastfreundliche Menschen stehen.

Diese Menschen sind echte Helden.

Deshalb suchte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) und die baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern die Tourismushelden und -heldinnen des Landes.

Für die Daimlerstadt Schorndorf wurden die Stadtführer Walter Leppert und Eduard Schall nominiert und kürzlich auf der CMT ausgezeichnet. Beide sind seit 2015 für die Stadt Schorndorf tätig und begeistern seitdem als Gottlieb Daimler im Rahmen der Kostümführung „Gottlieb Daimler und seine Heimatstadt“ die Gäste.