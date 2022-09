Schorndorf: Was bei der Nacht der offenen Kirchen in der Stadtkirche geboten war

Viele Begegnungen gab’s bei der Nacht der offenen Kirchen in der Stadtkirche. Weit über 100 Menschen genossen die serbische und kambodschanische Bewirtung auf dem Kirchplatz sowie die Impulse und Atmosphäre in der Stadtkirche. Zu dem Motto „Wie klingt, was du glaubst?“, begeisterten Flamencotänzerinnen mit spanischer Musik und Julian Handlos an der Orgel. Spontane Wunschlieder wurden gemeinsam gesungen. Zwei Iranerinnen erzählten von der Situation der Frauen im Iran und beteiligten sich beim interreligiösen Abendsegen.

„Es gibt mir Kraft zu erfahren, dass ich nicht allein bin“, sagten viele zu Pfarrerin Dorothee Eisrich, der Hauptorganisatorin des Abends. Dank der Gastfreundschaft des Serbischen Kulturvereins konnte man bis in die Nacht auf dem Kirchplatz zusammenstehen. Auch die katholische Kirchengemeinde beteiligte sich an der Nacht der offenen Kirchen.