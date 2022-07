SchoWo 2022: Am Samstag erstaunlich friedlich, am Freitagabend weniger

"Schön und friedlich", so lautet die Zwischenbilanz von Polizeirevierleiter Marc Henninger am Sonntagnachmittag (17.7.). Für ihn ist’s, wie für Oberbürgermeister Bernd Hornikel auch, die erste SchoWo im Amt. Und tatsächlich war's am Samstag auch erstaunlich ruhig. Zu tun hatten die Streifen, die ständig auf dem Festgelände unterwegs sind, aber trotzdem: Fünf Körperverletzungen, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte mit glimpflichem Ausgang gab es allein am Freitagabend.

Außerdem kam’s in der Nacht auf Samstag um kurz vor zwei Uhr zu einem Verkehrsunfall, der unmittelbar mit der SchoWo zusammenhängt und böse hätte ausgehen können: Mit deutlich zu viel Alkohol im Blut ist ein 37-jähriger Golf-Fahrer in der Bahnunterführung der Werderstraße stadtauswärts auf einen vor ihm fahrenden BMW aufgefahren. Infolge des Zusammenstoßes kam der Golf von der Fahrbahn ab und krachte in die metallene Absicherung des Fußwegs. Die beiden Fußgänger, die dort gerade unterwegs waren, entgingen nur knapp einer Kollision. Verletzt wurden zum Glück auch die beiden Autofahrer nicht. Der Golf-Fahrer musste aber eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf 20 000 Euro.

Bis zu 550 Jugendliche im Schlosspark am SchoWo-Samstag

Am SchoWo-Samstag, sagt Revierleiter Henninger, gab es keine Körperverletzungen. Stattdessen: fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Vier der Kiffer wurden aber nicht auf dem Festgelände, sondern beim Burg-Gymnasium erwischt. Friedlich, auch das kann Henninger vermelden, hat auch Schorndorfs Jugend im Schlosspark gefeiert. Und dabei haben sich dort nach Schätzungen der Polizei in der Spitze bis zu 550 Jugendliche aufgehalten. Und die haben sich, berichtet Henninger, am Schluss sogar ohne Gegenwehr von der Polizei nach Hause schicken lassen.

Erstaunlich ruhig fand auch Jens Herbert, Einsatzleiter des DRK-Sanitätsdienstes, den SchoWo-Samstag. Mit dreimal so vielen Einsätzen haben die DRKler gerechnet. Letztendlich mussten sie nur ein paar SchoWo-Besucher versorgen, die zu viel Alkohol getrunken hatten.

Am Freitagabend hatten die Einsatzkräfte dafür deutlich mehr zu tun: Vor allem, weil sie gegen 22.30 Uhr an mehreren Stellen gleichzeitig Erste Hilfe leisten mussten. Und weil nicht nur SchoWo war, sondern zeitgleich auch noch City-Treff in Winnenden und das Andrea-Berg-Konzert in Aspach, musste man in Schorndorf länger als sonst auf den Rettungsdienst warten. Die Notfallsanitäter mussten dabei hauptsächlich Verletzte aus Schlägereien versorgen. Eine Person war zwischenzeitlich sogar in einem lebensbedrohlichen Zustand, „konnte aber stabil ins Krankenhaus gebracht werden“, berichtet Einsatzleiter Herbert. Insgesamt vier Personen kamen am Freitagabend ins Krankenhaus; am Samstag waren’s am ganzen Tag zwei. Mit jeweils 15 Einsatzkräften und drei Krankenwagen war das DRK am Freitag und am Samstag auf der SchoWo vertreten, für die restlichen Festtage genügen zehn Einsatzkräfte und zwei Krankenwagen. Die DRK-Versorgungsstation befindet sich am Hirschbrunnen.