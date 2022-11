Schrilles Signal an den Gleisen zwischen Schorndorf und Weiler: Was ist da los?

Seit Tagen sind in ganz Schorndorf schrille Signaltöne zu hören. Das laute Hupen ist in regelmäßigen Abständen nicht nur tagsüber, sondern auch nachts zu hören - sogar bis hinauf in den Fuchshof und bis nach Weiler. Wer dem Lärm folgt, wird am Gleisabschnitt zwischen Schorndorf und Weiler fündig. Hier stehen an den Gleisen auf der Höhe der Firma Mahle Kästen, die auf Stativen angebracht sind. Ausgestattet sind die Kästen mit Lautsprechern und Warnleuchten. Was hat es damit auf sich? Wir haben bei der Bahn nachgefragt.

Nachts fährt keine S-Bahn zwischen Schorndorf und Weiler

Bis 7. November erneuert die Deutsche Bahn auf der Remsbahn zwischen Schorndorf und Grunbach eines der beiden Gleise. Dabei werden Schienen, Schwellen und Schotter ausgetauscht. Aus diesem Grund verläuft der Zugverkehr auf diesem Abschnitt vorübergehend auch eingleisig. Außerdem fahren die Züge der S 2 noch bis Sonntag, 6. November, zwischen Waiblingen und Schorndorf nicht viertelstündlich, sondern durchgängig im Halbstundentakt - teilweise sogar auf der gesamten Linie von und nach Filderstadt.

Bis Montag, 7. November, können die S-Bahn-Züge jeweils zwischen 0 und 3 Uhr den Bahnhof Schorndorf nicht anfahren. Die S-Bahnen enden und beginnen also in Weiler. Wer nach Schorndorf kommen will oder von dort nach Weiler, muss in den Bus umsteigen. Am Sonntag, 30. Oktober, ist die S 2 von 23 Uhr bis zum Betriebsschluss sogar nur zwischen Flughafen/Messe und Waiblingen gefahren. Zwischen Waiblingen und Schorndorf war ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Dabei sind die Busse allerdings 35 Minuten früher gefahren als die S-Bahnen (wir haben berichtet).

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten auf der Remsbahn konnten zuletzt am Samstag, 29. Oktober, von 8 bis 18 Uhr auch keine Züge der S 2 in Rommelshausen halten. Das war auch in der Woche davor, in den Nächten vom 25. bis 28. Oktober jeweils zwischen 23 und 1.30 Uhr, der Fall.

Rottenwarnanlage, um Arbeiter auf Züge aufmerksam zu machen

Warum die Bauarbeiten von schrillen Signaltönen begleitet werden, dafür hat die Bahnsprecherin eine Erklärung: „Aus Sicherheitsgründen muss während der gesamten Bauzeit eine sogenannte Rottenwarnanlage in Betrieb sein.“ Eine Rottenwarnanlage warnt das Baustellenpersonal, die sogenannte Rotte, vor dem Herannahen eines Zuges und besteht laut Wikipedia-Eintrag in der Regel aus einer Reihe von Signalleuchten und akustischen Warnmeldern, die auf Stahlstangen oder Stativen am Rande des Gleisbetts alle 30 Meter montiert werden.

Dass das Hupen so ohrenbetäubend ist und auch in weiter Entfernung noch zu hören ist, hat einen Grund: Es muss die Baugeräusche übertönen. „Gerade in der Dunkelheit sind die Züge erst spät zu sehen“, erklärt die Vertreterin der Deutschen Bahn, die Anwohnerinnen und Anwohner für die Unannehmlichkeiten sowie für die vorübergehende Lärmbelästigung um Verständnis bittet.