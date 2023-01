Schwertransport für Baustelle am Marktplatz Schorndorf: Sperrungen in Innenstadt

An diesem Mittwochabend soll auf dem Unteren Marktplatz in Schorndorf ein Schwertransport mit einem 75 Tonnen schweren Bohrbagger eintreffen. Das Gerät wird auf der Baustelle für ein neues Wohn- und Geschäftshaus anstelle des abgerissenen Volksbankgebäudes gebraucht. Für die Anlieferung von Zubehör für den Schwertransport kommt es, wie die Stadtverwaltung mitteilt, ab diesem Mittwoch, 18. Januar, bis Donnerstagabend, 19. Januar, auf und rund um den Unteren Marktplatz zu einigen Sperrungen.

Voll gesperrt ist die Turmstraße. Außerdem sind die Parkplätze am Unteren Marktplatz nicht benutzbar. Die Durchfahrten in die Neue Straße sowie in Richtung Marktplatz und Oberer Marktplatz werden ausschließlich für den Lieferverkehr freigegeben. Der Schwertransport mit dem Bohrgerät soll dann am Mittwochabend zwischen 20.30 und 23 Uhr eintreffen. Dann werden auch Schulstraße und Moserstraße gesperrt.

Kein Transport bei Schnee und Eis

Voraussetzung für die Durchführbarkeit des Schwertransports sind laut Stadtverwaltung passende Witterungsbedingungen. Das heißt, falls es stark schneit oder die Straßen vereist sind, muss der Transport auf ein anderes Datum verschoben werden.