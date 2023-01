Schwierige Zeiten für Gastronomie: Wie läuft es bei Restaurants in Schorndorf?

Ein gemütlicher Restaurantbesuch, ein gutes Essen, vielleicht noch ein Glas Wein dazu – die Gastronomie gehört zu den Bereichen, in denen sich Krisen am schnellsten bemerkbar machen. Wo fangen die Menschen an zu sparen? Meist beim Essengehen oder beim Besuch von Veranstaltungen.

Für die Gastronomie sind es schwierige Zeiten. Für manche Gastronomen sind sie sogar existenzbedrohend. Einige Betriebe haben sich von dem Corona-Lockdown noch nicht erholt. Nun die Inflation und die Energiekrise. Gästen bleiben einem Restaurant unter Umständen fern.

Und nicht zuletzt der Fachkräftemangel. Wie gehen die Schorndorfer Gastronomen mit diesen Herausforderungen um?

Kesselhaus Schorndorf: Auf Espresso oder Dessert wird verzichtet

„Ja, es wird gespart“, sagt Dietmar Härer, Küchenmeister des Schorndorfer Kesselhauses und zweiter Dehoga-Vorsitzender Baden-Württemberg. Die Speisen werden bewusster ausgewählt und meist werde nun auf den Espresso oder das Dessert verzichtet. „Bei geplanten Feiern merkt man es noch nicht so stark – man hat nur einmal einen runden Geburtstag.“

Ob nun weniger Gäste kommen, sei gerade jetzt nach den Betriebsferien schwer zu sagen. Im Kesselhaus wird auch ein Mittagstisch angeboten. Aber dieser hat sich laut Härer seit Corona nicht mehr so richtig erholt – Homeoffice und Gleitzeit haben das Restaurant in den Hintergrund rücken lassen. „Das Wetter ist auch sehr stark als Einfluss zu sehen. Wer geht schon bei Regen shoppen?!“ Dann wäre auch ein anschließender Lokalbesuch hinfällig. Die Preise auf der Kesselhaus-Speisekarte wurden angepasst. Härer: „Das mussten wir unbedingt. Wir haben es aber für den Gast nachvollziehbar gemacht und nicht mit einem Paukenschlag.“ Das Feedback von den Gästen: Die Erhöhung sei modert und nicht zu überzogen ausgefallen. „Wir haben Mitte August 2022 erhöht und seit dieser Zeit haben wir die Preise gehalten. Wir haben Gerichte etwas ‚umgebaut’, um die hochpreisigen Lebensmittel zu meiden“, so der zweite Dehoga-Vorsitzende.

Anfänglich gab es Lieferengpässe von Produkten, von denen man es nicht erwartet hätte. „Da musste man schnell flexibel sein und die Lücke mit anderen Produkten abdecken. Die Preisschwankungen sind manchmal enorm und nicht zu erklären – da greift dann die Marktwirtschaft. Wenig im Angebot, dann steigen die Preise rasch.“ Leider summiere sich das nicht nur durch die Hauptbestandteile eines Gerichts. Preise für Öl, Fett, Zucker, Salz seien auch erheblich gestiegen und müssten in der Kalkulation mit beachtet werden.

Die Öffnungszeiten zu verändern, das ist laut Dietmar Härer „ein Schritt zurück und ginge in die falsche Richtung“. Im Kesselhaus herrscht ein klarer Schnitt am Ende der Schließzeiten: „Seit Herbst haben wir nach dem Mittagstisch bis zum Abend 17 Uhr unter der Woche geschlossen. Überlegt haben wir auch im Team, ob wir die Gäste nicht am Sonntag durchgehend mit unserer normalen Speisenkarte bekochen. Es hat sich merklich am Sonntag geändert, dass die Gäste spät kommen oder erst nach der normalen Mittagszeit.“ Man versuche, mit Aktionen die Gäste auf das Kesselhaus „einzustimmen“ und sie dann auf längere Zeit an das Haus „zu binden“. „So macht es ein Discounter auch.“

Fachkräfte sind rar

Was das Servicepersonal angeht, sagt der Küchenchef: „Personal, insbesondere Fachkräfte sind rar. Wir versuchen, die Spitzen mit Aushilfen abzudecken. Jedoch wird es auch hier immer schwieriger arbeitswillige junge Leuten zum Anlernen zu finden.“ Hier merke man deutlich in der heutigen jungen Generation eine höhere Wertstellung der Freizeit. „Wir bilden auch Lehrlinge in Küche und Service aus und versuchen diese dann an uns zu binden – zwischenzeitlich sind vier von unseren Azubis wieder in unser Haus zurück gekehrt und sind eine feste Stütze geworden.“

Aktuell werde man auch Auszubildende anderer Nationen im Team aufnehmen, um „diesen jungen Menschen eine Heimat in Deutschland zu bieten“.

„Einen verprellten Gast bekommt man nicht so schnell zurück“

Nach Corona habe aber das Geschäft trotzdem wieder Fahrt aufgenommen. „Auch die zeitliche Verlängerung der Mehrwertsteuer-Reduzierung bei Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent hat hier sehr viel geholfen. Daher hofft die Gastronomie auf eine Festsetzung der Steuer auf sieben Prozent, nach dem 31. Dezember 2023. Sollte es nicht passieren, dann kommt eine schlagartige Preiserhöhung von durchschnittlich 15 Prozent bei den Speisen zum Tragen. Das wäre dann katastrophal für die Gastronomie.“

Auf keinen Fall sollten die Gastronomen eine übertriebene Preiserhöhung führen, so der Kesselhaus-Küchenmeister: „Einen verprellten Gast bekommt man nicht so leicht wieder zurück.“ Härers Team wird bei allen sichtlichen Preiserhöhungen mitbedacht – „auch den Zuschlag zum Inflationsausgleich bekommen meine Mitarbeiter.“

Einen richtigen Vergleich, ob weniger Gäste kommen, haben Cem Tosun, Betriebsleiter des Ama Deli in Schorndorf, und Geschäftsführer Mathias Simon nicht. 2021 und 2022 waren von Corona geprägt, so dass keine konkreten Zahlen belegen könnten, ob nun wegen der Energiekrise weniger Gäste kämen. Die Beobachtungen bisher stimmen aber zufrieden: „Unsere Gäste sind da, ob zum Frühstück oder Mittagessen.“ Genaue Aussagen, ob man beim Restaurantbesuch spare, könnte man anhand der Umsatzzahlen eventuell erst Mitte des Jahres treffen.

Menschen gehen bewusster in ein Restaurant essen

Tuong Linh Bui und sein Team vom „Bui“-Restaurant am Marktplatz haben auch bemerkt, dass „das Essengehen rückläufig ist“. Es ginge noch, aber man merke, dass die Menschen bewusster Essen gehen und eventuell nicht „jeden Mittag zum Mittagstisch kommen“. Die Preise auf der Speisekarte wurden schon im vergangenen Jahr moderat angepasst. Die Gäste wurden darauf hingewiesen und hätten das verständnisvoll und gut angenommen.

Santino Magno hat vor etwas mehr als einem halben Jahr die „Harmonie“ in der Moserstraße übernommen – fünf Monate, nachdem er das „Ristorante Da Santino“ in Beutelsbach aufgegeben hatte. Doch ihm sind nicht nur seine Stammgäste, die teilweise früher schon aus Schorndorf kamen, treu geblieben, sondern auch der Koch und die Servicekräfte, wie er Ende des vergangenen Jahres schon resümierte. Dass Gäste sparen, merke er noch nicht in dem Ausmaß. Santino Magno hofft, dass ihm seine Gäste auch in der Krise treu bleiben. Der Restaurantbetreiber ist überzeugt, dass die schwierige Zeit erst in diesem Jahr zu merken sein wird.

Dass die Gäste sparen, und nun oft nur zu besonderen Ereignissen essen gehen, wie an Geburtstagen, am Hochzeitstag oder an Weihnachten hat auch Sternekoch Nico Burkhardt vom Restaurant und Boutiquehotel Pfauen wahrgenommen. „Das haben wir vor allem im Oktober und November gespürt. Im Dezember jedoch das Gegenteil: Da waren wir so ziemlich immer ausgebucht.“

Bisher, so Nico Burkhardt, habe man kaum Erhöhungen vorgenommen, „doch werden wir bei der neuen Speisekarte zumindest die höheren Warenkosten bei der Kalkulation berücksichtigen müssen.“ Ob man daran denke, die Öffnungszeiten zu verändern? „Die Öffnungszeiten zu reduzieren hilft uns nicht wirklich dabei, Kosten zu sparen, bis eventuell auf ein paar Energiekosten. Wir benötigen dennoch den gleichen Mitarbeiterstamm und zahlen dieselbe Pacht – das sind zusammen die größten Kosten.“

Personell ist Burkhardt mit einem Team, das bestens zusammenarbeitet und harmoniert, gut aufgestellt, aber: „Grundsätzlich suchen wir in der Küche und auch im Service noch jemanden – da aufgrund der Geburt unserer Tochter meine Frau aktuell im Abendservice ausfällt.“ Wie sieht es mit dem Gästeaufkommen im Hotel aus? „Da wir viele Geschäftsreisende haben sind der Dezember und der Januar generell etwas ruhiger, aber die letzten Monate waren vergleichbar mit 2019“, so der Sternekoch. Aus der Coronazeit hat das Team eines mitgenommen: die Speisen to go. „ Wir bieten diese aber nur noch an den Feiertagen, Weihnachten, Silvester, Ostern, Muttertag, und so weiter an – vakuumiert zum selbst erwärmen.“

Nico Burkhardt hofft, dass nicht nur am Essen gehen gespart wird, „da schon viele Restaurants schließen mussten und es schade wäre wenn die Gastronomie langsam ausstirbt“. Nach den Betriebsferien am 25. Januar werde man mit einer neuen Karte und „leckeren und fair kalkulierten Gerichten wieder öffnen“ Man freue sich auf viele hungrige Gäste.