Die zweite Woche des Distanzunterrichts läuft, die anfängliche Motivation an den familiären Arbeitstischen lässt so langsam nach. Inzwischen ist es kein spannendes Experiment mehr, zu Hause zu lernen, sondern Pflicht bis mindestens Ende Januar, eine traurige Realität - ohne Schulkameraden, dafür mit quengelnden kleinen Geschwistern und teilweise erschöpften Eltern an der Seite. Gleichzeitig zieht der schulische Stoff wieder an. Auch in den Grundschulen ist die Phase der Stoff-Wiederholung