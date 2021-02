Sechs positive Tests in Flüchtlingsunterkunft: Stadt stellt zwei Stockwerke mit 70 Bewohnern unter Quarantäne

In einer Flüchtlingsunterkunft in der Wiesenstraße wurden sechs Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag (04.02.) mit. Die sechs Tests verteilen sich auf die beiden oberen Stockwerke in der Unterkunft. "Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, hat die Stadt Schorndorf entschieden, die rund 70 Bewohner der beiden Stockwerke rückwirkend ab Montag für zehn Tage unter Quarantäne zu stellen, also bis einschließlich 10. Februar", heißt es in der Mitteilung. Die Bewohner des Erdgeschosses sind von der städtischen Quarantäne ausgenommen.

Mit Blick auf die Einhaltung der Quarantäne setzt der Landkreis in Absprache mit der Stadt einen Sicherheitsdienst ein. Der Kreisdiakonieverband sichert eine Versorgung der unter Quarantäne stehenden Bewohner mit Lebensmitteln.