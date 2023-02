"Secondhand und mehr": Wieder neuer Pop-up-Store in Schorndorf eröffnet

Wieder ein Wechsel in der Kirchgasse 16 in Schorndorf: Nachdem das Schmucklabel „by emba“ im Sommer 2022, und die „kleine Fusion“ der Familie Fresser mit Weinen und Handgenähtem Ende vergangenen Jahres ausgezogen sind, herrscht nun wieder Leben auf der Geschäftsfläche. Ab Samstag, 4. Februar, werden die Schorndorferinnen Susanne Hölzel-Bantel und Hildegard Haas ihre Kundinnen und Kunden zum ersten Mal begrüßen. Im neuen Pop-up-Store gibt es „Secondhand und mehr“ – hauptsächlich für Damen.

Betreiberinnen wollen "kunterbunten Mix" anbieten

Hosen, Jacken, Blusen, Schuhe, Hüte und Modeschmuck, von „fast neu“, über „gut erhalten“ bis hin „zu schade, um wegzuwerfen“ – alles Ware aus den Schränken der beiden Schorndorferinnen. „Das Wegwerfen von gut erhaltener Kleidung ist mir ein Dorn im Auge“, sagt Hölzel-Bantel. Nachhaltigkeit sei enorm wichtig. Dafür wollen beide etwas tun.

„Wir wollen auf diese Weise einen kunterbunten Mix anbieten“, fügt Hildegard Haas hinzu und zeigt auf kleine, dekorative Bären und Puppen, die es ebenso im Laden zu erwerben gibt. „Und natürlich wollen wir auch gute Laune verbreiten“, sagen die beiden kontaktfreudigen Damen.

Von Montag bis Samstag ist der Laden geöffnet

Wie es zu dieser Idee gekommen ist, dass sich die Frauen zusammenschließen und das Konzept des Secondhand-Ladens umsetzen? „Ich wollte meine Kleidung auf dem Flohmarkt in Plüderhausen verkaufen, aber das war nicht das Richtige. Und da Hildegard und ich vor Corona schon ein Geschäft mit Haushaltsauflösungen hatten, war dieser Laden hier nun ideal.“

Beide hätten sich dann kurzfristig abgesprochen und „losgelegt“. Schnell sei man sich auch einig gewesen, was die Öffnungszeiten betroffen hat. „Wir sind jeden Tag da – außer natürlich Sonntag“, sagt Hildegard Haas lachend. „Ja, vormittags und nachmittags – das ziehen wir so durch“, fügt Susanne Hölzel-Bantel an. Ob der Februar als „Eröffnungsmonat“ so gut geeignet ist, dessen ist sich die Schorndorfer Malerin nicht so ganz sicher. Aber entmutigen lassen sich Hölzel-Bantel und Haas dadurch nicht. Was das Mode-Sortiment zudem ergänzt, sind selbst gemalte Kunstwerke von Susanne Hölzel-Bantel und Kunstliteratur ihres Lebensgefährten Peter Stürner, der bis 2021 „Peters Buchkontor“ in der Neuen Straße betrieben hat und seither Bücher über seinen Onlinevertrieb verkauft. „Also haben wir auch etwas für Männer, wenn sie in unseren Laden kommen“, sagt Susanne Hölzel-Bantel schmunzelnd. „Oder die Männer können natürlich auch etwas Modisches für ihre Frau aussuchen“, so Hildegard Haas.

Pop-up-Store im Sandwich-Format vermietet

Auch Viktoria Schedel vom Citymarketing freut sich, dass das Ladengeschäft wieder belebt ist. Trotz vieler Interessenten stand es einen Monat nach dem Auszug der Familie Fresser leer. Sie hatte die Advents- und Weihnachtszeit für ihr Sortiment genutzt und dann den ausgelaufenen Vertrag nicht mehr verlängert (). Der Pop-up-Store wurde diesmal wie bei den Vorgängern auch im sogenannten Sandwich-Format vermietet. Sandwich ist eines der möglichen Anmietformate. In diesem Fall kann man eine Ladenfläche ab drei bis zwölf Wochen anmieten. Susanne Hölzel-Bantel und Hildegard Haas haben sich für einen Monat entschieden: „Wir sind gespannt und neugierig, was in den kommenden Wochen passieren wird.“