Zur vierten Mahnwache seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor drei Wochen haben sich am Freitagabend (18.03.) um 18 Uhr wieder an die 100 Menschen vor dem Rathaus versammelt. Auf Einladung der Friedensinitiative Schorndorf haben sie – mit Kerzen, Friedensfahnen und ukrainischen Flaggen – ein Zeichen gegen den Krieg und die Gewalt in der Ukraine gesetzt. Dass dieser Krieg bald beendet sein oder zumindest ein tragfähiger Waffenstillstand ausgehandelt werden könnte, diese