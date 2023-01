Seit den Kölner Silvesterkrawallen: Mehr Kleine Waffenscheine auch in Schorndorf

Immer mehr Menschen im Land haben einen Kleinen Waffenschein und damit die Erlaubnis, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Die Zahl der Kleinen Waffenscheine ist Medienberichten zufolge mittlerweile auf mehr als 100 000 in Baden-Württemberg angestiegen. Das sind – laut Zahlen aus dem Innenministerium – so viele wie nie zuvor und 5200 mehr als noch im vergangenen Jahr. Erkenntnisse zu den Motiven, warum immer mehr Kleine Waffenscheine beantragt werden, liegen dem Ministerium offenbar nicht vor.

Mehr Anträge seit den Silvesterkrawallen

In Schorndorf haben Rathaus-Mitarbeiter indes die Beobachtung gemacht, dass seit den Kölner Silvesterkrawallen im Jahr 2015 vermehrt Kleine Waffenscheine beantragt werden. Manche Bürgerinnen und Bürger, erklärt Daniel Sofka, Sachgebietsleiter Ordnungsangelegenheiten im Schorndorfer Rathaus, versprechen sich davon mehr Sicherheit – „auch wenn Stadt und Polizei grundsätzlich davon abraten“.

In Schorndorf sind aktuell 318 Personen über 18 Jahren im Besitz eines Kleinen Waffenscheins, der übrigens unbefristet ausgestellt wird. Im vergangenen Jahr hat die Stadt nach Informationen von Pressesprecherin Claudia Lösler insgesamt 15 solcher Lizenzen ausgestellt. Im Jahr zuvor waren es sieben, 2020 wurden 13 ausgestellt und im Jahr 2019 insgesamt 17.

Waffenbesitzkarten, in denen der Erwerb von behördlich registrierten Schusswaffen und der dazugehörigen Munition eingetragen wird, hat die Stadt Schorndorf im Jahr 2022 insgesamt zwölfmal ausgestellt, 2021 waren es 29, 2020 waren es 41 und 2019 insgesamt 33. In Schorndorf haben 371 Personen eine Waffenbesitzkarte, im vergangenen Jahr waren es noch 385. Dabei gibt es verschiedene Arten von Waffenbesitzkarten – für Sportschützen, Jäger, Schusswaffensammler oder Erben von Waffen.

Kein Großer Waffenschein in Umlauf

Große Waffenscheine, die befristet für höchstens drei Jahre ausgestellt werden, gibt es in Schorndorf aktuell keine, im Sommer 2022 waren es noch zwei. Dafür steigt und steigt die Zahl der Kleinen Waffenscheine. Dass sie mittlerweile Rekordniveau erreicht hat, diese Entwicklung beobachtet das Innenministerium laut Medienberichten „mit Sorgfalt“. Schließlich will die Polizei in Baden-Württemberg verhindern, dass Waffen in die Hände von Extremisten und Reichsbürgern gelangen.

Erst im Februar 2020 wurde das Waffenrecht verschärft, um Extremisten den Zugang zu Waffen zu erschweren. Behörden fragen nun routinemäßig und nicht mehr nur im konkreten Verdachtsfall beim Verfassungsschutz an, wenn sie die Zuverlässigkeit von Waffenbesitzern oder Waffennutzern prüfen. In Schorndorf wurde bisher auf Grundlage solcher Informationen eine Waffenbesitzkarte beziehungsweise ein Waffenschein entzogen. Warum, dazu gibt es von der Stadt Schorndorf aus Datenschutzgründen keine Auskunft, „da ansonsten gegebenenfalls Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können“. Die Ausstellung verweigert wurde nach Informationen von Pressesprecherin Claudia Lösler bisher aber in keinem Fall.

Besitzer des Kleinen Waffenscheins dürfen Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen außerhalb der eigenen vier Wände mit sich führen. Wer einen solchen Schein haben möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem muss die zuständige Behörde die Zuverlässigkeit und persönliche Eignung geprüft haben und dies in regelmäßigen Abständen kontrollieren.