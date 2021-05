Die Inzidenz sinkt bundesweit – und auch im Rems-Murr-Kreis. Weil sie bereits mehr als fünf Tage unter der Marke 165 liegt, können seit Montag auch die Schorndorfer Kindertagesstätten wieder einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen anbieten.

Das heißt: Alle Kinder können die Einrichtungen wieder besuchen. Betreut werden sie dort in festen Gruppen, so dass bei einem Verdachts- oder einem Infektionsfall möglichst wenige Kinder in Quarantäne müssen. „Es ist möglich, dass die