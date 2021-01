„Es läuft in jedem Fall zäher als noch die Soforthilfe im Frühjahr“, da ist sich Astrid Auwärter sicher. Die Pächterin des Schorndorfer „Engel“ findet, dass die Auszahlung der Hilfen in der zweiten Runde wirklich schleppend läuft. Und auch von vielen anderen Selbstständigen in der Stadt ist Ähnliches zu hören. Das Problem: Die L-Bank, die in Baden-Württemberg für die Auszahlung der Überbrückungshilfen zuständig ist, wird der Anzahl der Anträge kaum noch Herr. IT-Probleme hatten die