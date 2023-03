„Sex ist wie Mehl“: Jürgen von der Lippe kommt nach Schorndorf

Ursprünglich hätte Jürgen von der Lippe, der im Juni 75 Jahre alt wird, schon im Oktober 2021 mit seinem Programm „Nudel im Wind“ – einer Medienkrimi-Satire – und einem „Best of“ der bisherigen 15 Bücher das Publikum in Schorndorf begeistern wollen. Doch zu ungewiss war da noch die Corona-Pandemie-Entwicklung, so dass man auf Nummer sicher ging und den Besuch des Entertainers auf November 2023 terminierte.

Nun kommt der Komiker zwar nicht mit der geplanten Show von 2021 in die Daimlerstadt, aber dafür mit seinem aktuellen Bestseller „Sex ist wie Mehl – Geschichten und Glossen“.

Eine inszenierte Comedy-Lesung mit dem beliebten Leseonkel soll’s werden. Der unermüdliche Önologe im Weinberg des Humors hat wieder einen Knallerjahrgang produziert, heißt es da im Ankündigungstext: „Mit feiner Nase, voller Dröhnung und superlangem Abgang.“ Es geht um Fragen wie „Was ist eine 5-Euro-Sängerin?“ und „Warum ist Sex wie Mehl?“ oder „Wer sagt: Geh deine Oma melken?“ und „Aus welcher Küche stammt heiliges Geschnetzeltes?“ oder „Was ist Manna-Hamham und was macht ein Mönch mit einem Saxofon?“ – Ob diese Fragen Sie schon lange bewegen oder Ihre Neugier gerade erst geweckt haben: Jürgen von der Lippe gibt vermutlich Antworten, mit denen keiner rechnet.

Das Corona-Thema hat auch seinen Platz

Auch die Pandemie lässt der Wortakrobat dabei nicht außer Acht – „Coronanachtrag“ heißt das letzte Kapitel im Buch, das mehrere Kurzgeschichten beinhaltet, unter anderem „Post-Corona-Raum“, „Das Gute an Corona“ oder „Corona-Zeit ist Quiz-Zeit“. Wie fast immer sind die Geschichten des Moderators und Autors aus dem Leben gegriffen, stammen aus der Beobachtung heraus und sind mit Sinn, Verstand und Witz des Entertainers gespickt. Wenn es da heißt „Titten to go“, „Zwei im Bett“, „Männer leiden mehr als Frauen“ oder „Sexuelle Verfügbarkeit“, mag manch einer ahnen, welch unterhaltsamer Abend auf ihn zukommen wird.

Helene Fischer und Theodor Fontane

Und wer sich fragt, was Sängerin Helene Fischer im Buch von Jürgen von der Lippe zu suchen hat und welche Verbindung das mit Fontane hat, auch der wird nicht enttäuscht werden. Beispielsweise dann, wenn von der Lippe Fontanes Satz übers Alter zitiert und dann anhand zweier Berichte über Helene Fischer darstellt, wie man verschiedene Aussagen über dieselbe Sache tätigt.

Ein Auszug gefällig? Bitte sehr: Zwei Zeitungsberichte fielen dem Komiker über die Helene-Premieren-Bühnenshow der Sängerin in Hannover in die Hände. Die "Bild"-Kritik mit der Überschrift: „Helene macht alle nass.“ – Eine atemberaubende Mischung aus Musik, Akrobatik und Tanz. Absoluter Höhepunkt: Helene sang ihr Lied „Wenn du lachst“ in einem Wasserkleid. „Am Oberkörper trug sie einen durchsichtigen Body, untenrum nichts als sprudelndes Wasser in Form eines Reifrocks. Ein magischer Moment (…). Wie hat Helene das gemacht?“

"Bild" weiß: An der Sängerin waren Schläuche befestigt, durch die das Wasser in den Reif floss. Dieser Reif lag wie ein Gürtel um ihre Hüften und hatte Düsen, aus denen das Wasser schoss (…).

Die Besprechung in der SZ war laut von der Lippe auch schön, aber anders: „Der Höhepunkt des Konzerts ist klar der Wasserdüsenrock. Etwa zur Halbzeit der Show singt Helene Fischer mit einer um ihre Hüften befestigten Konstruktion aus Düsen, aus jeder schießt ein Wasserstrahl, so dass es aussieht, als würde sie in alle Himmelsrichtungen zugleich pinkeln (…).“ Süffisant vorgetragen, mit dem nötigen Timbre in der Stimme, wird der Inhalt erst zu dem, was er durch Jürgen von der Lippe ist: Man kann es so sehen, oder auch so.

Termin und Tickets

Jürgen von der Lippe liest „Sex ist wie Mehl“: 10. November, 20 Uhr, Barbara-Künkelin-Halle; Tickets bei allen VVK-Stellen mit Reservix und telefonisch unter 0 18 06/70 07 33 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf) oder zum bequemen Selbst-Ausdrucken unter www.roth-friends.de.