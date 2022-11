SG Schorndorf: Geht Skifahren trotz Klimakrise mit gutem Gewissen?

Die Klimakatastrophe droht - und doch kommen Freunde des Skisports trotz aller Erklärungsnöte leicht ins Schwärmen: In den Bergen bei besten Schneeverhältnissen die Hänge runtercarven, die Traumkombination Sonne und Schnee genießen, den ganzen Tag an der frischen Bergluft sein und es sich zwischendurch in einer urigen Berghütte gutgehen lassen. Was gibt es Schöneres? Für die Ski- und Snowboardabteilung der SG Schorndorf, die in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen feiert, lässt sich Skifahren durchaus mit einigermaßen gutem Gewissen betreiben. Vor allem, wenn nicht jeder mit dem eigenen Auto in die Berge fährt, sondern sich einem Verein anschließt.

Gegründet als Skiabteilung des damaligen TV Schorndorf, konnten 1962 noch die Vereinsmeister beim ersten Rennen am Steinbrucker Hang bei Welzheim ermittelt werden. Diese Zeiten sind längst vorbei – und die Fahrt in die Alpen, wo noch genügend Schnee fällt, unausweichlich. Für die Ausfahrten, die auch dieser Saison anstehen, wird ein Bus gemietet. Auf Gletscherfahrten verzichtet die Abteilung und Sommerskifahren gibt es auch nicht.

Stattdessen treffen sich die Skifahrer/-innen der SG unterm Jahr zum Wandern, zum Radfahren und zweimal die Woche zur Skigymnastik: donnerstags von 20 bis 21 Uhr in der Karl-Wahl- und in der Fuchshofhalle, mittwochs von 18 bis 20 Uhr in der Albert-Schweitzer-Halle. Dort findet auch seit Jahren eine Ski- und eine Radbörse statt – ebenfalls ein Beitrag zur nachhaltigen Lebensweise. Im Jahr 2015 haben sich die Skifahrer außerdem um Flüchtlinge gekümmert, denen sie nicht das Skifahren, sondern das Schwimmen beigebracht haben.

Zu ihrem 50-jährigen Bestehen vor zehn Jahren hatte die Ski- und Snowboardabteilung noch gut 300 Mitglieder. Heute sind’s 250. Um nicht noch weniger zu werden, wollen die Aktiven rund um Abteilungsleiter Jochen Haller und seinen Stellvertreter Peter Dworschak, Stephan Litwin als sportlicher Leiter und Maximilian Koproch als Skischulleiter, mehr junge Familien gewinnen. Für die gibt es von Montag, 2. Januar, bis Sonntag, 8. Januar – wie schon seit 30 Jahren – eine Familienausfahrt nach Bruneck in Südtirol.

Kooperation mit Reinhold-Maier-Schule

Außerdem pflegt die Ski- und Snowboardabteilung eine Kooperation mit der Reinhold-Maier-Schule Weiler: Die Schülerinnen und Schüler können an den Skikursen, die an vier Samstagen im Januar und Februar im Allgäu stattfinden, zum Nulltarif teilnehmen.

Es fallen nur Kosten für die Busfahrt und den Skipass an. Im Allgäu finden jedes Jahr auch die offenen Vereinsmeisterschaften statt: am Samstag, 4. Februar – als Abschluss für die Skischulkurse. Außerdem stehen im Winterprogramm Wochenfahrten nach Fischen, Arlberg und Westendorf sowie eine Drei-Tages-Fahrt nach Mellau und eine Après-Ski-Ausfahrt ins Allgäu (Termine und weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter https://sg-schorndorf.de/ski-snowboard).

Das 60-jährige Bestehen feiert die Ski- und Snowboardabteilung am Samstag, 26. November, von 19 Uhr an im V67 in der Vorstadtstraße. Es gibt ein mehrgängiges Einkehrschwung-Menü, Musik von DJ Fritte und eine Fotobox. Gründungsmitglieder wie Renate Wejbera haben sich angekündigt.

Gegründet wurde die Abteilung am 27. November 1962 im Gasthaus „Rössle“ in der Vorstadtstraße. 40 Freunde des Skisports trafen sich dort, um eine neue Abteilung zu gründen. Dr. Harald Regerbis wurde zum Vorsitzenden gewählt, sportlich die treibende Kraft war seinerzeit mit Erwin Dittrich ein Sudetendeutscher, der auch die erste Skigymnastik im Filmraum der damaligen Gottlieb-Daimler-Mittelschule geleitet hat. Die erste Skiausfahrt der Abteilung führte in den Schwarzwald zur Hornisgrinde.