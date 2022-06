Shopping, Musik, Flohmarkt und mehr: Viel los in Schorndorf am Wochenende

An diesem Wochenende (24.06. bis 26.06.) erreicht die Veranstaltungs- und Event-Dichte in Schorndorf gefühlt wieder den Zustand aus einer scheinbar längst vergangenen Zeit vor der Corona-Pandemie. Kurz gesagt: Es ist richtig viel los. Damit niemand den Überblick verliert, hier eine – ziemlich sicher unvollständige – Zusammenstellung.

Den Auftakt macht an diesem Freitagabend das Sommernachtsshopping. Die Geschäfte in der Innenstadt sind bis 23 Uhr geöffnet, dazu gibt es Live-Musik und Aktionen.

Musik in der Innenstadt

Am Samstag bringt die Jugendmusikschule die Innenstadt zum Klingen und lädt zum „musikalischen Bummel“. Nach zwei Jahren Pause kann die Straßenmusikaktion „Klingende Innenstadt“ im Jubiläumsjahr der Musikschule wieder stattfinden. Zwischen 10 und 12 Uhr musizieren zahlreiche Orchester, Bands und Ensembles an verschiedenen Orten in der Fußgängerzone. Insgesamt sind rund 200 Musikschülerinnen und Schüler beteiligt. Bei unbeständiger Witterung gibt es alternative Auftrittsorte.

Im Ziegeleiseebad findet am Samstag unter dem Titel „Sommeraction im Ziegeleiseebad“ eine ganztägige Familienveranstaltung statt. Die Sportler des ASV Ringen messen sich beim Beachwrestling. DLRG, SG Schwimmen, Tauchclub Bonito und der Reit- und Fahrverein gestalten den Tag mit. Von Ponyreiten bis Schnuppertauchen ist einiges geboten.

Ebenfalls am Samstag ist von 13 bis 18 Uhr Kinder-Flohmarkt im SG-Stadion. Die SG Schorndorf richtet diesen zusammen mit dem AWO-Kinderhaus Purzelbaum aus. Verkauft wird hier alles rund ums Kind, also von Spielzeug bis Kleidung. Neben dem Flohmarkt wird es außerdem Bewirtung, eine Tombola (durchgeführt von Dusyma) und Bewegungsangebote für Kinder geben.

Kelterhock und Sommerkonzert

In Weiler ist am Samstag ab 16 Uhr Kelterhock an der Kelter. Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter mit dem Fest.

Die Orchestervereinigung Schorndorf gibt am Samstagabend um 20 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche ihr Sommerkonzert .

Zum Abschluss der Jubiläumswoche der SG findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr das Sportparkfest statt. Alle 20 Abteilungen des Vereins präsentieren sich auf dem Gelände des Sportpark Rems mit Spiel- und Sportaktionen. Um 12.30 Uhr spielt die Band „Lochtobel“.

Feuerwerk in Plüderhausen

Und wer ein bisschen rausfahren will aus Schorndorf und Feuerwerk mag, der kann sich das hier anschauen: Von Freitag (18 Uhr) bis Sonntag steigt in Plüderhausen „Rems in Flammen“ . Der Plüderhäuser Musikverein veranstaltet das Fest an der Remspromenade, mit viel Musik und am Samstagabend einem Feuerwerk über dem Fluss. Am Sonntag ist von 11 bis 15 Uhr Familienprogramm.