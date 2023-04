Siechenfeldfest am 16. April in Schorndorf: Aktionen für die ganze Familie

Jahrmarktstände und eine Spielstraße, Shows und Mitmachangebote für Kinder und Erwachsene, Livemusik und natürlich viele Stände mit Köstlichkeiten wie Maultaschen, Weißwürste, Kuchen, Cocktails und Weine: Das ist das Siechenfeldfest im Schorndorfer Westen. In diesem Jahr laden die Gewerbetreibenden im Gebiet zwischen der Alten Bundesstraße und der Stuttgarter Straße auf Sonntag, 16. April, Familien zum Flanieren, Stöbern und Shoppen ein. Gefeiert wird von 11 bis 18 Uhr, ab 13 Uhr sind die Betriebe geöffnet. Auf einem Flohmarkt gibt es allerlei Trödel zu erwerben.

Ein besonderes Siechenfeldfest in Schorndorf

Vergangenes Jahr konnte das Siechenfeldfest nach der Corona-Zwangspause endlich wieder über die Bühne gehen, doch dann machte kühler Dauerregen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Wo sonst zumeist ein frühlingshaft fröhliches Gedränge und bunter Trubel herrschen, waren es überschaubar wenige Besucher, die sich geschützt unter Regenschirmen dem Dauernieseln aussetzten. Dieses Jahr hoffen die Veranstalter wieder auf bessere Bedingungen, zumal es ein besonderes Siechenfeldfest zu feiern gilt.

„Dieses Jahr haben wir ein kleines Jubiläum“, sagt Achim Knödler, Chef der Werbegemeinschaft Siechenfeld. Zum 30. Mal geht das Event der aktiven Gewerbetreibenden über die Bühne. Mit dabei sind 23 Unternehmen aus dem Gewerbegebiet Siechenfeld von A wie Auto Burger Schloz bis Z wie Fitness Zott. Auch zwölf weitere Unternehmen aus der Region sind vertreten, unter anderem die Firmen Abenteuerreich Erlebnistouren, Pro Wash, Cofreez, Freeride Mountain, Süßwaren Walter und die Stadtwerke Schorndorf. Die Bewirtung übernehmen an mehreren Ständen Schorndorfer Vereine.

Tombola mit 1500 Preisen

Fester Teil des Festes ist wieder die Tombola, bei der 1500 Preise auf die Gewinner warten – unter anderem eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio Zott, ein Hotelgutschein sowie ein E-Scooter. Die Gewinnausgabe der Tombola erfolgt bei der Firma ECS zwischen Burger Schloz und dem Technischen Hilfswerk. Dem Kinderschutzbund kommt in diesem Jahr die Benefizaktion zugute: Von etlichen kostenpflichtigen Angeboten geht jeweils ein Euro an die Schorndorfer Einrichtung, die Kinder und Familien unterstützt. 2022 waren 1000 Euro zusammengekommen. Das Geld kam dem Kids-Treff Schorndorf zugute, eine soziale Einrichtung für Kinder in besonderen Lebenssituationen.

Schnupperaktionen, Produktvorführungen, Livemusik: „Wir haben ein geniales Angebot“, freut sich Zweiter Vorsitzender Christoph Sugg. Auf kleinem Raum gebe es viele tolle Aktionen und Attraktionen vor allem auch für die Kinder. Was Familien vor allem freuen dürfte: Fast alles außer Essen und Getränken ist kostenlos.