Sind Wärmflaschen das Toilettenpapier der Energiekrise?

Es wird kalt in den Büros und Wohnungen landauf, landab. Denn 19 Grad, die sind nicht gerade viel. So lautet aber die Vorgabe für Büroräume, bei sitzender Tätigkeit. Was also tun? Schaf-Fell auf den Stuhl, Decke über die Beine und Pudelmütze auf den Kopf?

Es geht auch unauffälliger. Eine Wärmflasche ins Kreuz gelegt gibt immerhin schnell Temperatur.

Andrea Andresen von Carl Max Meyer: Drei neuerdings stärker nachgefragte Produkte

Und so kann Andrea Andresen von Schorndorfer Haushaltswaren Carl Max Meyer durchaus feststellen, dass Wärmflaschen in diesem Jahr vermehrt über den Ladentisch gehen. „Es ist zwar immer ein Thema im Herbst“, erklärt sie, aber tatsächlich würden die schnellen Helfer gegen kalte Füße in diesem Jahr vermehrt nachgefragt.

Apotheker Leiter: modische Designwärmflaschen

Und auch Apotheker Thorsten Leiter hat für seine Filialen angesichts der anstehenden Saison nicht nur mehr Wärmflaschen bestellt, sondern auch ganz andere. Neben den mit Dinkel gefüllten Wärmetieren, die es für Kinder in allen möglichen Größen und aus Ausführungen gibt, hat er jetzt auch „Design-Wärmflaschen“ für Erwachsene bestellt: mit Glitzer oder Pailletten auf der einen Seite, mit kuscheligem Fleece auf der anderen. „Vielleicht will man sich in diesem Winter ja mal was Besonderes leisten“, schlägt er grinsend vor.

Bei Carl Max Meyer gehen aber noch andere Krisen-Produkte bestens: Thermometer nämlich. „Die Leute wollen kontrollieren, wie warm es in ihren Wohnungen ist, um ihre Heizungen besser regulieren zu können.“ Ein weiterer Renner sind derzeit auch Taschenlampen.

Schäuble: Eine Taschenlampe sollte jeder vorrätig haben

Immerhin hatte zuletzt der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nicht nur dazu geraten, öfter mal einen Pullover anzuziehen, sondern „immer auch ein paar Kerzen, Streichhölzer und auch eine Taschenlampe zuhause haben.“ Dies für den Fall, dass der Strom oder die Versorgung mit Gas im Winter ausfallen könnten. Und so scheint also auch diese Phase der neuen Krise ihre eigenen Objekte der Begierde zu haben.

Wo zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Toilettenpapier zur Mangelware wurde, wo zu Beginn des Ukraine-Krieges Mehl und Öl zeitweise knapp wurden, stehen nun eben Wärmflaschen, Heizlüfter, energiesparende LED- Lichterketten, Thermometer und Taschenlampen ganz oben auf den Einkaufszetteln.