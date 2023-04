Sinti-Familie in Schorndorf: Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Deportation

Die Sinti-Familie Guttenberger wurde im März 1943 von Schorndorf nach Auschwitz deportiert. Anton, Johanna, Berta, Maria und Johannes Guttenberger wurden aus der Stadtgesellschaft und ihrem Leben gerissen, wurden in Auschwitz ermordet. Zum 80. Jahrestag der Deportationen der Sinti und Roma in Württemberg findet nun am Freitag, 14. April, um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche eine Gedenkstunde statt.

"Sie lebten und arbeiteten in unserer Stadt, die Kinder gingen hier zur Schule und wurden in unserer Kirche konfirmiert", heißt es in der Einladung. "Nach Jahrhunderten der Diskriminierung von Sinti und Roma fielen rund 500000 Angehöroge dieser Minderheit den Nationalsozialisten zum Opfer - auch Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt."

Konfirmanden entzünden Kerzen und lesen Texte

An das Verbrechen und das Leid der deportierten Familie wird mit einem Film ("Einfach ein Mensch - Sinti und Roma in Württemberg") mit Musik (Sinti-Jazz) und Gesprächen erinnert. Schorndorfer Konfirmandinnen und Konfirmanden entzünden Kerzen und lesen Texte.