Skybar Schorndorf: Ex-Barmanager Sam mixt seine Cocktails jetzt in St. Moritz - Nachfolger gefunden

Bar-Manager Sam, mit vollem Namen Ahmed El Sayed, hat vor kurzem die VIU Skybar in Schorndorf verlassen. Sam wollte sich den Traum einer eigenen Bar verwirklichen und hat dies den Inhabern der VIU Skybar so auch mitgeteilt, die ihm bei diesem Weg auch keine Steine in den Weg stellen wollten. Sam selbst sagt: „Nachdem aber klar wurde, dass der Traum von einer eigenen Bar aktuell in dieser Krisenzeit noch nicht realisierbar ist, habe ich ein Angebot aus St. Moritz bekommen. Ich habe eine Chance bekommen, in St. Moritz in dem bekannten Skigebiet mich weiterzuentwickeln, den eigenen Horizont zu erweitern und etwas Neues kennenzulernen. Diese Chance wollte ich ergreifen.“

Seinen Traum von einer eigenen Bar sieht er in der aktuellen Krisenzeit in Deutschland nicht umsetzbar. „Corona, Energiekrise und fehlende Zukunftssicherheit in der Gastronomie machen es einem nicht leicht, eine eigene Bar zu eröffnen“, erklärt Sam, der vor seiner Zeit in Schorndorf schon in Schwäbisch Gmünd mit seinen speziellen Cocktails im Hotel am Remspark sein Publikum verzückte.

Sam blickt auf zwei schöne Jahre in der Schorndorfer VIU Skybar

Es waren zwei Jahre in Schorndorf in der VIU Skybar, die sicher auch geprägt waren von Corona und fehlenden Partymöglichkeiten. Als es aber dann richtig losging in der neuen Bar über den Dächern von Schorndorf, liebten die Gäste schnell die kreativen Cocktails von Sam, der schon einige Preise einsammelte und immer wieder mit besonderen Kreationen, vor allem fürs Auge, aber auch den Geschmack aufwartet. „Die Gäste in Schorndorf vermisse ich sehr, da sie mir ans Herz gewachsen sind. Der Traum einer eigenen Bar ist mein Ziel, doch dann kam die Energiekrise und die schwere wirtschaftliche Lage, und die Investoren hatten mir gesagt, dass dieser Schritt gerade nicht möglich ist“, äußert sich Sam. Der Plan einer eigenen Bar soll noch Realität werden. Diese Vision bestehe weiter und soll in nicht allzu weiter Zukunft umgesetzt werden. Pläne dafür sind ja in der Schublade, müssen dann nur noch unterschrieben werden. „Es war eine schöne Zeit in Schorndorf. Die Skybar wird immer ein Stück Heimat für mich bleiben. Wenn es dann mal andere Zukunftsvisionen gibt, geht man eben unterschiedliche Wege“, sagt Sam.

Der neue Bar-Manager in der VIU Skybar ist bereits gefunden. Er heißt Carsten Fuchs. Schon einige Gäste konnten sich von seiner Idee, Cocktails zu mixen und anzubieten, in Schorndorf verwöhnen lassen. Bei der Feier zum zweijährigen Bestehen der VIU Skybar gab es zum Beispiel viele magische Momente. „Wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir bedanken uns sehr für das große Engagement von Sam und wünschen ihm alles Gute für seine persönliche Zukunft“, so Julian Schuler, einer der drei Chefs in der VIU Skybar. Der neue Mann in der VIU Skybar sei bei den Gästen schon sehr beliebt.

St. Moritz ist eine große Chance, ehe die eigene Bar von Sam folgen soll

Warum folgt der Wechsel in die Schweiz und nicht die Verwirklichung einer eigenen Bar? „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen!“ Getreu Aristoteles Motto musste Sam seinen Traum von einer eigenen Bar dem momentanen Wind in der wirtschaftlichen Lage anpassen und vertagen. „Aber jeder, der mich kennt, weiß, ich folge meinem Herzen und meiner Leidenschaft und werde ihn irgendwann verwirklichen. Bis dahin gehe ich einen für mich komplett neuen Weg“, sagt Sam. Dieser neue Weg führt ihn als Bar-Manager nach St. Moritz ins Hotel Laudinella. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlasse ich mein gewohntes Umfeld und ich bin dankbar, hier in Schorndorf und dem Großraum Stuttgart für immer eine Heimat zu haben, zu der ich zurückkehren kann. Dennoch freue ich mich mit ganzem Herzen auf diese Herausforderung. Am Ende kommt alles, wie es kommen soll, und ich freue mich, auch diesen Meilenstein auf meinem Weg mit euch zu teilen“, schreibt er auf seiner Instagram-Seite. Und den Traum von der Schweiz hatte er schon immer.

Als Ägypter nach Deutschland gekommen, hat er sich schon einige Träume erfüllt. Alkohol und Ägypten, das passe eigentlich kaum zusammen in einem muslimisch geprägten Land, 90 Prozent bekennen sich hier zum sunnitischen Islam. Alkohol sei hier nicht gerade beliebt, drückt es Sam vorsichtig aus. Und dennoch machte er Karriere mit dem Mixen von Cocktails, „da es mich schon immer inspirierte, einem Gast nicht nur ein Getränk hinzustellen, sondern ihm eine Geschichte zu diesem Drink zu erzählen“, so Sam. In Schorndorf ist dies unter Sam nicht mehr möglich in der VIU Skybar, dafür mit Carsten Fuchs, der sicher auch viele Storys mit seinen Cocktails verbindet und erzählt. Die Bar-Manager sind das Herzstück einer jeden Bar. So auch in der VIU Skybar. Und glücklich sind alle, denn Sam wird in St. Moritz die Gäste bald verzaubern und Carsten Fuchs verwöhnt seine Kunden bereits seit ein paar Wochen in der VIU Skybar.