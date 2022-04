Sehnlichst haben viele darauf gewartet, andere sehen die Entwicklung kritisch: Nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen fallen weg. In Innenräumen müssen keine Masken mehr getragen werden und die 3G-Zugangsbeschränkungen fallen weg. Nur noch in Pflegeheimen, Kliniken und dem öffentlichen Personennahverkehr sowie in Fernzügen und Flugzeugen ist man angehalten, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch in Schulen ist die Maske nicht mehr vorgeschrieben.

