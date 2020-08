Vor Tagen war es ein Thema in anderen Orten: Trockenheit und hoher privater Wasserverbrauch haben die Wasserspeicher in der Gemeinde Lauenau in Niedersachsen leer gepumpt. Im Kreis Gütersloh musste ein Freibad wegen Wasserknappheit sogar zeitweise geschlossen worden. Weil die Reserven leer zu laufen drohten, war die Schließung unausweichlich. Heiß war es in den vergangenen Tagen vielerorts immer wieder, inzwischen hatten auch schon viele andere Orte in Deutschland zum Wassersparen