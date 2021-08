Seit etwas mehr als zwei Wochen gilt in Hotels und Pensionen in Baden-Württemberg wieder die 3G-Regel. Die Gäste müssen also wieder geimpft, genesen oder auf Corona getestet sein, um in Unterkünften übernachten zu dürfen. Die aktuelle Verordnung besagt, dass „nicht immunisierte Personen“ alle drei Tage einen Testnachweis vorlegen müssen. Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist hingegen nicht mehr erforderlich. Doch diese Änderung ist längst nicht bei allen Gästen angekommen.