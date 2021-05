Darf eine Straße heute noch nach dem Heimatdichter August Lämmle heißen? Die AfD-Fraktion im Gemeinderat Schorndorf will das Wirken von August Lämmle während des Nationalsozialismus auch in Schorndorf neu bewerten. Ob der August-Lämmle-Weg im Schorndorfer Süden weiter so heißen soll, soll dem Antrag der AfD zufolge nach einer Anwohnerbefragung entschieden werden. Der 1876 in Oßweil bei Ludwigsburg geborene August Lämmle habe als schwäbischer Heimatdichter mit kulturhistorischen und