Für die einen wäre die Neugestaltung des Bereichs der Archivstraße, Ochsenberg und Johann-Philipp-Palm-Straße eine Chance gewesen, die anderen sahen zumindest zu diesem Zeitpunkt in der Maßnahme nur rausgeworfenes Geld: Der Technische Ausschuss hat Plänen der Stadtverwaltung, die Fußgängerzone in diesem Bereich in einer Pop-up-Maßnahme zu erweitern und dafür 27 Parkplätze zu streichen, eine Abfuhr erteilt. „Wir halten die Ausgabe von 50.000 Euro für nicht nötig“, erklärte