Im Frühsommer waren die kostenlosen Schnelltests für viele die einzige Möglichkeit, ins Freibad oder in den Biergarten zu gehen. Aktuell braucht’s für die Einreisen in viele Urlaubsländer einen Test, ansonsten ist die Testpflicht in vielen Bereichen aufgehoben. Das könnte sich mit Beginn der dunkleren Jahreszeit wieder ändern – dann aber sollen die Tests nach Meinung von Politikern wie Gesundheitsminister Jens Spahn, der SPD-Politiker Andreas Stoch und Ministerpräsident Winfried Kretschmann