Sommerempfang im Ziegeleiseebad in Schorndorf: Premiere ist geglückt

Ein Sommerabend vor der malerischen Kulisse des Ziegeleiseebads: Besser hätte der Rahmen des Sommerempfangs kaum gewählt werden können, zu dem die Stadt zum ersten Mal geladen hatte. Endlich wieder ein Treffen vieler Leute in großer Runde, eine Rede des neuen Oberbürgermeisters über seine Ideen zur Kommunalpolitik, die Ehrungen toller Menschen und ganz viel Small Talk: Die Premiere am See ist geglückt. Eine Uraufführung war es zu allererst auch für OB Bernd Hornikel. In seiner Rede ließ er die Erfahrungen seiner ersten Monate Revue passieren, schwor die Schorndorferinnen und Schorndorfer aber auch auf Herausforderungen wie Sparmaßnahmen und Klimaschutz ein.

Klar ist für ihn angesichts der Preissteigerungen, dass Schorndorf vor einer sozialen Frage stehen wird. „Spätestens wenn im nächsten Jahr die Nebenkostennachzahlungen ins Haus flattern, wird es für viele Familien eng“, sagte er: „Auch bei uns in der Stadt gibt es Armut.“ Die ganz Armen, die leben unter anderem im Obdachlosenheim im Hammerschlag. Im Mai habe er sich einige Unterkünfte angeschaut, es habe ihn erschüttert, bekannte der OB. In der kommenden Sitzung des Gemeinderats will er vorschlagen, den Hammerschlag 2 als Obdachlosenheim aufzugeben.

63 Menschen in Schorndorf sind an Corona verstorben

Wer auf die letzten Monate zurückblickt, kommt an Corona nicht vorbei. Fast 14 000 Corona-Erkrankungen habe es allein in Schorndorf gegeben, ungefähr jeder Dritte habe das Virus gehabt. 63 Schorndorferinnen und Schorndorfer seien an Corona verstorben. „Das sind nicht einfach Zahlen, sondern das sind Leben, die durch ein heimtückisches Virus beendet wurden“, betonte er. Corona habe Kinder und Jugendliche besonders getroffen. Gelitten hätten auch Branchen wie Kultur, Gastronomie und Einzelhandel. „Die Zahlen sind eingebrochen, für viele waren zwei Jahre Corona existenzgefährdend – und jetzt auch noch die Inflation und die steigenden Kosten.“

Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage schwor der Oberbürgermeister seine Zuhörer auf einen Sparkurs ein. Notwendige Zukunftsaufgaben dürften nicht gestrichen werden, gleichzeitig werde der Spielraum der Kommunen aber immer enger. „Was wir uns als Stadt leisten können und wollen, was notwendig ist und was vielleicht nicht, beraten wir aktuell mit dem Gemeinderat in Klausuren“, sagte er. Auch bei klammen Kassen stehe er für eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Eine gute Investition ist für ihn der Bau der Stadtbücherei. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der neuen Stadtbibliothek an einem zentralen Punkt in der Stadt einen konsumfreien Ort der Begegnung, der Bildung, Kultur und Teilhabe für alle Generationen schaffen werden“, sagte er.

Fast einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, dass Schorndorf bis 2035 klimaneutral werden soll. In letzter Zeit waren im Gremium allerdings etliche Zweifel laut geworden, ob das Ziel zu schaffen ist. Hornikel zeigte sich überzeugt davon, rief aber zu schnellem Handeln auf. Das Bundesverfassungsgericht habe im März 2021 festgestellt, dass die heute unzureichende Klimaschutzpolitik Freiheits- und Grundrechte von morgen beeinträchtigt. „Die für mich wichtigste Kernaussage des Urteils lautet: Klimaschutz ist ein Menschenrecht“, sagte er. Die Stadt sei verpflichtet, für Kinder und Kindeskinder passende Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. „Mein Wunsch, den Unteren Marktplatz autofrei zu bekommen, hat nicht nur etwas mit einer höheren Aufenthaltsqualität dort zu tun, sondern auch um den Parksuchverkehr in der Innenstadt zu minimieren“, sagte er weiter. In einer Studie habe es sich gezeigt, dass der Treibhausgasausstoß im Verkehrssektor in Schorndorf bei 25 Prozent liegt – im Gegensatz zum bundesweiten Durchschnitt von 20 Prozent. „Der viele Verkehr in Schorndorf ist also kein subjektiver Vorwurf, sondern zeigt sich an einer objektiven Zahl“, schlussfolgerte Hornikel: „Hier müssen wir ran.“ Gute Voraussetzungen, um weniger Auto zu fahren, seien vorhanden: „Wir haben Radwege, Fußwege, eine wunderschöne kompakte und damit für die meisten problemlos erlaufbare Innenstadt.“