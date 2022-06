Sommernachtsshopping in Schorndorf feiert am Freitag (24.06.) Comeback

Bei sommerlichen Temperaturen feiert das Sommernachtsshopping am kommenden Freitag, 24. Juni, sein Comeback. Von 18 bis 23 Uhr kann nach Herzenslust gebummelt, geshoppt und gechillt werden. Der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement hat sich zu den zahlreichen geöffneten Geschäften noch das ein oder andere Schmankerl ausgedacht, um das Einkaufserlebnis an diesem Sommerabend ein wenig bunter zu gestalten.

Gewinne bei der Gastro-Reise

Bei der Gastro-Reise beispielsweise haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Wie das geht? Ganz einfach! In den teilnehmenden Gastronomien und Geschäften liegen Flyer aus, die das Stempelkärtchen zur Gastro-Reise enthalten. Drei Stempel aus drei verschiedenen gastronomischen Betrieben müssen gesammelt werden, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Ist die Stempelkarte voll, kann diese entweder in den Briefkasten des Eigenbetriebs, in der Johann-Philipp-Palm-Straße 10, oder in der roten Losbox an der Stadtwerke-Lounge auf dem Marktplatz eingeworfen werden. Teilnahmeschluss ist Montag, 27. Juni, 8 Uhr. Hauptgewinn ist eine von Künstler Ottmar Hörl gestaltete Daimler-Figur. Platz zwei erhält eine Wertkarte für das Oskar-Frech-Seebad im Wert von 100 Euro. Des Weiteren gibt es Stadtgutscheine und zwei Familienkarten für die Forscherfabrik zu gewinnen. Insgesamt werden 20 Preise unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. „Ziel ist es, die Besucherinnen und Besucher ein wenig in Schwung zu halten und sie die gastronomische Vielfalt der Schorndorfer Innenstadt genießen zu lassen, indem sie nicht nur an einem Platz verweilen, sondern drei kulinarische Highlights erleben können. Das kommt auch den Gastronomien zugute“, erklärt Viktoria Schedel vom Eigenbetrieb.

Damit Sommernachtsshopper nach dem Einkaufsbummel auch ein wenig entspannen können, wird es auf dem Marktplatz vor dem Rathaus die sommerliche Stadtwerke-Lounge geben. Sie lädt zum Relaxen, Verweilen und Schlemmen ein, passend dazu gibt es Cocktails von „Steve’s“ und „Trepazzi“ und von 18.30 Uhr an Musik vom Akustik-Trio „Curls and Loss“. Musik gibt’s auch in den Gassen: Singer-Songwriter Luis Zirkelbach und Sascha Santorineos begleiten das Sommernachtsshopping musikalisch. An wechselnden Standorten kann man den beiden Musikern den ganzen Abend über immer wieder lauschen. Außerdem sorgen Simon und Jonny von den „Galloping Guitars“ in der Weststadt bei der Stadtkirche für Stimmung.

70 teilnehmenden Betriebe

Besondere Aktionen haben sich auch die rund 70 teilnehmenden Betriebe einfallen lassen – von Kulinarik bis hin zu Rabatten.

Parkmöglichkeiten für Sommernachtsshopper gibt es im Künkelin-, Arnold- und Bantel-Parkhaus, auf dem Spitalhof und dem Unterer Marktplatz. Von 16 Uhr an können die Johann-Philipp-Palm- und die Gottlieb-Daimler-Straße nicht befahren werden. Ein- und Ausfahrten in die oder aus der Fußgängerzone sind auch für Anwohner nicht möglich. Ab 16 Uhr ist auf dem Veranstaltungsgelände Parken verboten.