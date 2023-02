Sonderangebote wie im Supermarkt: Brauchen Schorndorfs Marktgänger mehr Anreize?

Wechselnde Sonderangebote auf dem Wochenmarkt – Schorndorfer Beschicker halten von dieser Schnäppchenjäger-Idee nicht viel. Was in Waiblingen als konzertierte Aktion läuft, ist in der Daimlerstadt kein Thema. Nicht im Marktgremium, aber auch nicht beim für die Märkte zuständigen Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement (TUC). „Das ist nicht angedacht“, sagt Betriebsleiter Lars Scheel auf Anfrage. Schon seine Idee, Rabatt-Gutscheine fürs Neubürger-Heftchen auf den Weg zu bringen, hätten die Beschicker vor einiger Zeit „kategorisch abgelehnt“, weil ihnen der Aufwand zu groß war. Scheel indes findet Gemeinschaftsaktionen „immer spannend“ – auch wenn er weiß, dass die bei gut 50 Beschickern nicht einfach umzusetzen sind.

Keine Absprachen: „Den Preis machen die Beschicker“

Für eine solche Aktion alle Beschicker unter einen Hut zu bekommen, das hält Axel Damm, der Gemüse und Blumen aus seinem Gärtnereibetrieb in Rattenharz verkauft und Mitglied im Marktgremium ist, tatsächlich für äußerst schwierig. Schließlich gebe es ja keine Absprachen – „den Preis machen die Beschicker“. Wenn die Stadt was zuschießt, sagt Damm etwas provokativ, könne über Sonderangebote wie im Supermarkt gerne nachgedacht werden. Und es ist ja nicht so, dass es keine günstigen Preise an den Ständen gibt: Damm weist darauf hin, dass bei ihm der Preis für den Pflücksalat schon seit Jahren nicht gestiegen ist – und dabei muss der Gärtnereibetrieb mittlerweile mit einem höheren Mindestlohn und explodierenden Energiekosten rechnen. Preiserhöhungen werden über kurz oder lang also kommen.

Auch Matthias Schaaf, ebenfalls Mitglied im Marktgremium, hält von der Sonderangebotsidee nicht viel. Er verkauft zum großen Teil Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Die Preise für regelmäßige Sonderangebote zu senken, ist dabei nicht drin: „Die sind eh knapp kalkuliert.“ Was nicht heißt, dass es bei Übermengen – etwa aktuell beim Ackersalat oder im Herbst bei Hokkaido-Kürbissen – keine Rabatte gibt. Aber eben nicht in Form von Sonderangeboten, sondern als günstigerer Mengenpreis. In Schwäbisch Gmünd, erzählt Schaaf, kannte er einen Beschicker, der immer Restposten auf dem Großmarkt eingekauft hat und sie dann billig an seinem Marktstand verkauft hat. So will Schaaf – trotz stetig steigender Kosten – nicht wirtschaften.

Rührige Marktmanagerin: Infos zu Angeboten, Produkten, Beschickern

Für den Waiblinger Wochenmarkt, der jahrelang vor sich hin dümpelte und zuletzt auch den Fraktionen im Gemeinderat viel Sorgen bereitete, wurde vor vier Jahren eine Marktmanagerin eingestellt. Dass der Wochenmarkt jetzt mit Jeannine Böhmler eine rührige Fürsprecherin hat, das ist nicht zuletzt am Internetauftritt zu erkennen: Unter waiblingen.de/wochenmarkt gibt es jede Menge Information – und nicht nur zu den Öffnungszeiten an den Markttagen. Hier können Wochenmarktgänger sich neuerdings sogar zentral über Sonderangebote informieren und darüber, was es an welchem der rund 30 Stände zu kaufen gibt. Die Wochenmarktbeschicker, „unsere Lokalhelden“, sind in Wort und Bild porträtiert. Es gibt Neuigkeiten vom Wochenmarkt, einen Saisonkalender, buchbare Hofführungstermine bei den Beschickern und Informationen zu Kinderaktionen.

Bemerkenswert an der Waiblinger Schnäppchen-Aktion ist, dass die Organisatoren des Wochenmarkts die Kunden nicht nur vorab informieren, sondern in gebündelter Form. Im zweiwöchentlichen Rhythmus, so die im Marktbeirat entwickelte Idee, werden die Angebote aller Marktstände zusammengefasst und veröffentlicht. Zeitgleich finden die Kunden diese direkt an den Marktständen auf einer Tafel wieder. Auch auf der Homepage unter www.waiblingen.de/wochenmarkt sind sie dann jeweils nachzulesen. So gibt es bis zum 8. Februar in Waiblingen Grünkohl, Rottaler Schnittkäse, Remstal-Walnüsse, Rote Bete, Äpfel, Dinkellaib-Brot und Rinder-Siedfleisch zum günstigeren Preis. Um einen Preiskampf, betont Marktmanagerin Jeannine Böhmler, gehe es bei der Sonderangebotsaktion nicht, auch nicht um Absprache, sondern darum, Angebote, die es auf dem Wochenmarkt ja an allen Ständen sowieso gibt, gebündelt zu kommunizieren: „Das soll ein Anreiz für die Kunden sein, auf den Wochenmarkt zu kommen.“

Auf der Internetseite der Stadt Schorndorf hingegen ist zum „schönen Wochenmarkt“ lediglich zu erfahren, dass dieser zweimal die Woche auf dem Mittleren und Oberen Marktplatz stattfindet: dienstags von 7 bis 13 Uhr und samstags von 7 bis 13.30 Uhr. Und weiter: „Neben Blumen, frischem Obst und Gemüse werden auch Eier, Käse, Fleisch und Fisch, Honig und andere Spezialitäten angeboten.“ Da ist, möchte man meinen, also noch Luft nach oben. Immerhin ist jetzt eine Broschüre mit Porträts der Schorndorfer Marktbeschicker in Arbeit.