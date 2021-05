Der Sonnengruß ist nicht nur der ideale Einstieg in jede Yoga-Stunde, er ist auch der perfekte Start in Tage, die im Homeoffice sonst oft genug mit einem verspannten Nacken und Rückenschmerzen enden würden. Auch für Salim Çil, ehemals Geschäftsführer der Manufaktur-Kneipe, der „Fidels Fritz“-Bar im Waiblinger Schwanender und seit 2018 Yoga-Lehrer in der Schornbacher Kunstmühle, ist der Sonnengruß wie ein Aufwärmen für den Tag – und „die ultimative Übung“: Sie berührt, in Verbindung mit dem