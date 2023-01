Später Protest gegen geplantes Baugebiet in Schorndorf-Miedelsbach

In Miedelsbach soll neben dem Netto-Markt ein neues Wohngebiet entstehen – doch der Eingriff in die Landschaft stößt auf Widerstand. Vor der Sitzung des Technischen Ausschusses, der über das städtische Vorkaufsrecht und die Umlegung für das neue Baugebiet diskutierte, hat die Gruppe Klimaentscheid vor dem Rathaus gegen die Pläne demonstriert. Um Emissionen zu vermeiden und die Erderhitzung nicht weiter voranzutreiben, sollten keine Neubauten gebaut werden, argumentieren die Umweltschützer. Stattdessen solle die vorhandene Bausubstanz in den Ortslagen kreativ genutzt und Anreize für Tausch statt Neubau geschaffen werden. Die Gruppe regt an: „Wie wäre es mit nachbarschaftsfreundlicher Dichte statt neuer Versiegelung im Außenbereich?“

Beschluss fiel im Oktober

Der Protest kommt spät, denn bereits im Oktober hatte der Gemeinderat nach einer kontroversen Diskussion den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Tannbach“ gefasst und damit die Grundlage für das neue Baugebiet gelegt. Trotz Unstimmigkeiten hatte der Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme (Marcel Kühnert) am Ende für das neue Wohngebiet votiert. Thema der Sitzung am Dienstagabend war nun das Vorkaufsrecht der Stadt, mit dem die städtebauliche Entwicklung auch dann gesichert werden soll, wenn ein Eigentümer während des Verfahrens verkaufen will.

Im Fokus der Debatte stand aber auch erneut die grundsätzliche Akzeptanz der Bebauung. Marcel Kühnert (SPD) bezeichnete den Bau von Einzel- und Doppelhäusern als nicht mehr zeitgemäß und appellierte an „die eine oder andere zweifelnde Person“, ebenfalls gegen die Planung zu stimmen. „Wir müssen aufhören, Grünflächen zu verbauen und die Verantwortung in die Zukunft zu schieben“, sagte er.

"Den Lebenden verpflichtet"

Werner Neher (GLS) schloss sich Kühnert an und erklärte, in diesem Gebiet im Außenbereich gar nicht bauen zu wollen. Friedericke Köstlin (Grüne) verwehrte sich dagegen, dass vor allem Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden sollen, was von Oberbürgermeister Bernd Hornikel allerdings auch zurückgewiesen wurde. Erst im Bebauungsplan werde über die Art der Bebauung entschieden, sagte er. Das unterstrich auch Gabriele Koch, Fachbereichsleiterin Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr: Jetzt gehe es nur um die Umlegung und Gebietsabgrenzung.

„Was innerhalb des Baugebiets passiert, liegt in Ihrer Hand“, sagte sie. CDU-Sprecher Hermann Beutel kündigte allerdings schon jetzt an, bei der Frage der Bauformen dem Wunsch des Ortschaftsrats zu folgen. Dieser hatte sich wiederholt für ein neues Baugebiet ausgesprochen, weshalb der Miedelsbacher Ortsvorsteher Thomas Rösch auch „dringend“ empfahl, am Baubeschluss nicht zu rütteln. Unterstützt wurde er von FDP-/FW-Sprecher Gerhard Nickel: „Heute den Beschluss zu torpedieren, ist der falsche Weg“, meinte er: „Wir sind auch den heute Lebenden verpflichtet.“

Zwischen Ökologie und Wohnungsbau

Er wolle die Landschaft nicht zersiedeln, betonte Andreas Schneider. Gleichwohl sehe er einen Widerspruch zwischen ökologischen Interessen und Platzbedürfnissen. „Wir haben eine Regierung, die sagt, wer kommen woll, soll kommen. Das erhöht den Siedlungsdruck enorm“, sagte er. Gerhard Nickel verwies dagegen auf die Vorteile der Zuwanderung: „Es fehlen Leute in der Industrie, in Pflege und Gastronomie. Deutschland braucht Zuwanderung.“ Zustimmung kam von AfD-Rat Franz Laslo: Deutschland habe so viele Einwohner wie nie zuvor: „Wir wollen das Land nicht zubetonieren, aber wir brauchen Wohnraum.“

Der Technische Ausschuss hat gegen die Stimmen von Werner Neher und Marcel Kühnert dem Vorkaufsrecht und der Umlegungsanordnung grünes Licht gegeben. Zustimmen muss noch der Gemeinderat.