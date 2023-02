"Spannende Erfahrung": Wie geht es für "Secondhand und mehr“ nach der Zeit im Pop-Up-Store weiter?

„Es war eine spannende und interessante Erfahrung mit dem Pop-up-Store“, sagt Hildegard Haas und blickt auf die Secondhandkleider im Geschäft. Zusammen mit Susanne Hölzel-Bantel hatte sie sich Anfang Februar entschieden, im Ladengeschäft in der Kirchgasse 16 „Secondhand und mehr“ hauptsächlich an die Frau zu bringen (wir berichteten). Nun ist aber schon wieder Schluss mit dem Pop-up-Store.

Das wiederum ist eigentlich gar nicht so überraschend: Der Pop-up-Store wurde wie bei den Vorgängern auch im sogenannten Sandwich-Format vermietet. Sandwich ist eines der möglichen Anmietformate. In diesem Fall kann man eine Ladenfläche ab drei bis zwölf Wochen anmieten. Susanne Hölzel-Bantel und Hildegard Haas hatten sich für einen Monat entschieden.

Kein Ankauf: Kunden zeigten sich teilweise enttäuscht

Hosen, Jacken, Blusen, Schuhe, Hüte und Modeschmuck, von „fast neu“, über „gut erhalten“ bis hin „zu schade zum Wegwerfen“ – diese Ware aus den Schränken der beiden Schorndorferinnen gehörte zum Sortiment. Ebenso wie die selbst gemalten Kunstwerke von Susanne Hölzel-Bantel und Kunstliteratur ihres Lebensgefährten Peter Stürner, der bis 2021 „Peters Buchkontor“ in der Neuen Straße betrieben hat und seither Bücher über seinen Onlinevertrieb verkauft.

„Die erste Woche, die wir geöffnet hatten, lief wirklich sehr gut an. Viele kamen und waren neugierig“, hat Haas beobachtet. Dann sei es aber merklich abgeflaut: „Der Februar ist kein guter Monat.“ Am Anfang des Jahres habe man „ja immer einige Rechnungen zu begleichen“, und „jetzt mit den Strom- und Gaspreisen überlegen sich die Menschen, was sie sich kaufen oder was sie wirklich benötigen“.

Hildegard Haas, die an diesem Vormittag ohne Susanne Hölzel-Bantel im Laden steht, gibt zu: Der Umsatz war nun nicht der beste. „Es gab tatsächlich Tage, da ist kaum jemand am Laden vorbeigekommen.“ Auffällig sei gewesen, dass viele Kunden gekommen seien, weil sie dachten, „wir würden ankaufen“. Haas: „Da war dann die Enttäuschung oft da. Es gibt ja viele Secondhandläden, aber die meisten sind voll und kaufen nichts mehr an. Aber das war ja von vornherein nicht unser Ansinnen.“

Bilder sorgten für das „gewisse Flair“

Der Innenraum des Geschäfts habe beiden Frauen gefallen. Und die Kunstwerke von Susanne Hölzel-Bantel hätten für „das gewisse Flair“ gesorgt, damit die Wände nicht so kahl aussehen. „Die Kunden haben sich die Bilder gerne angesehen, aber keines gekauft.“

Die Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr; Samstag von 10 bis 13 Uhr) hatten Susanne Hölzel-Bantel und Hildegard Haas über die vier Wochen hinweg nicht verändert. „Nur an Fasching hatten wir geschlossen.“

Missen möchten es die beiden Schorndorferinnen nicht, sich vor etwas mehr als einem Monat spontan entschieden zu haben, das Wagnis „Pop-up-Store“ einzugehen. „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hatten tolle Gespräche und Begegnungen. Aber es war für uns von Anfang an keine Option, den Mietvertrag zu verlängern“, so Haas.

Jetzt schaue man, was Neues anstehe: „Jede von uns verreist ja gerne, das werden wir wohl in diesem Jahr wieder machen.“ Ob die beiden Frauen eventuell noch mal was zusammen auf die Beine stellen wollen? „Möglich ist alles. Der Pop-up-Store war ja auch eine spontane Geschichte.“

Nachdem das Schmucklabel „by emba“ im Sommer 2022 und die „kleine Fusion“ der Familie Fresser mit Weinen und Handgenähtem Ende vergangenen Jahres ausgezogen sind, herrscht nach dem Auszug des Secondhandladens ab März wieder Leere im Laden. „Einen Nachfolger haben wir bisher noch nicht. Sind aber im Gespräch“, lässt Viktoria Schedel vom Citymarketing des Eigenbetriebes Tourismus und Citymanagement wissen.