Sparmaßnahmen der Stadt: Steht das Jugendcafé Hotspot in Schorndorf vor dem Aus?

Das Jugendcafé Hotspot ist ein zentraler Treffpunkt für Jugendliche in Schorndorf. Im großen Kellerraum des CVJM-Gebäudes am Kirchplatz gibt es günstige Getränke, die ehrenamtlichen Helfer veranstalten Karaoke-Abende oder Fifa-Turniere. Doch nun bangen die Initiatoren um die Zukunft des Hotspot. Denn die Stadt will den Kooperationsvertrag mit dem Kreisdiakonieverband (KDV) auflösen. Das zumindest wird am Donnerstag im Verwaltungs- und Sozialausschuss diskutiert.

Das Jugendcafé Hotspot wird sowohl von vielen ehrenamtlichen Helfern als auch von einem fest angestellten Jugendreferenten betreut. Seit 2021 war eine Fachkraft über eine Kooperation zwischen der Stadt und dem KDV angestellt. Da die Stelle aber von ohnehin nur 40 Prozent auf 25 Prozent gekürzt werden sollte, verließ die zuständige Jugendreferentin das Café. Seitdem wurde die Stelle nicht mehr besetzt, berichten Stefan Semjancuk und Kai Schwarz. Beide arbeiten seit 2014 ehrenamtlich im Café, sind mit ihren 23 Jahren sozusagen die „alten Hasen“ des Hotspot. „Wir waren im Notbetrieb. Auf Dauer kann es aber ehrenamtlich nicht laufen“, sagt Stefan Semjancuk.

Vor einigen Wochen teilte die Stadt dem Jugendcafé-Team mit, dass der Kooperationsvertrag mit dem KDV, und somit auch die Jugendreferentenstelle, aufgelöst werde. „Das war ein Schlag ins Gesicht“, berichtet Kai Schwarz. Als Grund habe die Stadt eine Neustrukturierung der Schulsozialarbeit genannt. Außerdem seien immer weniger Jugendliche im Café und die Stelle im Hotspot ohnehin nicht besetzt gewesen. Kai Schwarz bezieht Stellung: „Im Jahr 2022 hatten wir durchaus Besucher, anders als es dargestellt wurde.“

Der Vorwurf: Stadt und KDV haben alles im Vorfeld abgesprochen

Und weil die Stelle unbesetzt war, konnte kein Jugendreferent Werbung für das Café machen. Auch das Argument, dass Jugendliche sich durch Corona verändert haben und deshalb weniger ins Hotspot kommen, ist für das Leitungsteam nicht schlüssig. „Dann brauchen wir doch umso mehr einen Jugendreferenten“, meint Kai Schwarz. Was die beiden jungen Männer besonders enttäuscht: „Der KDV und die Stadt haben alles im Vorhinein abgesprochen gehabt. Wir waren da außen vor.“ Da die ehrenamtlichen Helfer keine Jugendreferentin ersetzen können, bangen sie nun um die Zukunft des Hotspot. Es gehe dem Leitungsteam nicht darum, die Stadt oder den KDV in ein schlechtes Licht zu rücken. „Viele, gerade Jüngere, aus dem Leitungsteam sind sehr traurig. Ein Ende des Cafés wäre unglaublich schade“, erklärt Stefan Semjancuk.

Und was sagt die Stadt zu diesen Vorwürfen? „Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle gerne klarstellen, dass die Verwaltung keine unbesetzte Stelle des Jugendreferenten streicht“, sagt Isabelle Kübler, Fachbereichsleiterin Schulen und Vereine. Die städtische Stelle sei besetzt. Die Verwaltung schlage nur vor, den Kooperationsvertrag mit dem KDV, der den Hotspot-Jugendreferenten bereitstellt, aufzulösen. Aus verschiedenen Gründen sei es jahrelang schwer gewesen, die Stelle zu besetzen. Der Fachkräftemangel, aber auch die unverlässlichen Öffnungszeiten des Cafés haben unter anderem eine Rolle gespielt.

Außerdem gebe die angespannte Haushaltslage Anlass, über alle „Freiwilligkeitsleistungen“ der Stadt nachzudenken. „Die Auflösung des Vertrags stellt keine Kritik an der Zusammenarbeit mit dem KDV dar, sondern soll dazu anregen, ressourcenschonender die Zukunft des Jugendcafés zu unterstützen“, so Isabelle Kübler. Deshalb zeigt sich die Stadt bestrebt, das Jugendcafé weiterhin zu unterstützen. Eine Idee könnte laut Isabelle Kübler sein, das Jugendcafé weiterhin als Ort der Jugendbeteiligung, als Jugendtreff, außerschulischen Bildungsort, als Veranstaltungsraum für Jugendevents oder als Ferien- und Freizeiteinrichtung zu nutzen.

Vertreter werden im Verwaltungs- und Sozialausschuss Stellung beziehen

Dass das Jugendcafé erhalten bleibt, dafür setzen sich auch Kai Schwarz und Stefan Semjancuk ein. Sie denken schon laut darüber nach, das Hotspot zum eingetragenen Verein zu machen. „Wir sind nach wie vor für alles offen und setzen auf die Stadt“, sagt Kai Schwarz. Deshalb werden die beiden Hotspot-Vertreter, die auch in der Jugendinitiative Schorndorf tätig sind, am Donnerstag im Verwaltungs- und Sozialausschuss Stellung beziehen. Dafür haben sie ein Positionspapier mit verschiedenen Forderungen erstellt. „Sollten sich unsere Forderungen mit den Möglichkeiten der Stadtverwaltung decken, könnten wir sicherlich den angekündigten Antrag der Verwaltung im VSA unterstützen.“