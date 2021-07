In der Wiesenstraße entstehen neue Sozialwohnungen unter dem Namen „Wohnen am Sportpark“. Da die bisherigen Gebäude aus den 1950er Jahren stammten und die Bausubstanz daher in keinem guten Zustand war, mussten sie abgerissen werden. Nun fand dort, wo bald 91 neue und dringend nachgefragte Wohnungen entstehen sollen, der erste Spatenstich statt.

2023 sollen die ersten Häuser fertig sein

Bauherr und Investor des neuen Quartiers ist die Remstalbaugenossenschaft. Das