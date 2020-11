„Was für ein wunderbarer Tag“, freute sich Oberbürgermeister Matthias Klopfer beim ersten Spatenstich für den Umbau der alten Kelter in Miedelsbach. In der Tat: Eines der ältesten Gebäude des Teilorts bleibt für die Zukunft erhalten, wird weiterhin das Ortsbild prägen, in neuer, modernerer Erscheinung, und dient künftig als Ort von Fort- und Weiterbildung, von Begegnungen, Veranstaltungen, Festen und Geselligkeit.

Möglich wird das, weil die Glaswerke Arnold aus Remshalden die alte