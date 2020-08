So hübsch die historische Altstadt auch sein mag, Schorndorf hat beileibe mehr zu bieten als eine malerische Fachwerkhaus-Kulisse, die Erinnerung an Gottlieb Daimlers Pioniergeist und Barbara Künkelins Heldentat. Angesichts des Strukturwandels, von dem die Autoindustrie und damit auch die Zulieferer in der Region betroffen sind, will der SPD-Ortsverein Schorndorf als Zukunftsstadt positionieren und sich verstärkt den Themen Transformation, Innovation und Digitalisierung widmen. Dafür hat