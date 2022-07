SPD Schorndorf kritisiert zögerliche CDU beim Klimaschutz

Die Mitgliederversammlung der SPD Schorndorf hat gezeigt: Es gibt viele wichtige Themen in der Stadt - und ein ganz großes, das über allen steht: der Klimawandel. Besorgt zeigen sich die Genossen laut einer Pressemitteilung über manche Blockade der Konservativen und den mangelnden Druck von Seiten der Grünen.

Gegen Querdenker starkgemacht

Die Erleichterung war groß. Endlich wieder eine Präsenz-Mitgliederversammlung. Da gab es viel zu besprechen. Im Kleinen - und im Großen. Auch was die Pandemie betrifft: „Wir haben uns als Ortsverein starkgemacht für Toleranz, Respekt und ein solidarisches Miteinander - und sind dafür auch auf die Straße gegangen - gegen den Querdenker-Irrsinn“, sagte Sabine Reichle, eine der beiden Ortsvereinsvorsitzenden. Aber auch gegen rechte Hetze und für die Ukraine habe man Flagge gezeigt.

All diese Themen seien kommunalpolitisch aktuell. „Denn wir sind ein Teil des Ganzen. Und nicht nur emotional betroffen, sondern auch selbst. Zumindest spüren wir auch hier die Auswirkungen. Sei es Krieg, Klimawandel oder Corona“, sagte Reichle. „Deshalb sind wir auch mitverantwortlich, wenn es um Lösungen geht.“

Die Grünen: in viele Lager zersplittert

Einen Konsens zu finden werde in Schorndorf aber immer schwieriger. Die Grünen? In viele Lager zersplittert. Die Konservativen? Bremsen sehr oft jeden Wandel - auch wenn längst wissenschaftlich erwiesen klar ist, dass es fünf nach zwölf ist beim Thema Klima. Reichle zeigte sich ratlos: „Von konservativer Seite kommt da viel zu häufig das Schein-Argument: Wir retten von Schorndorf aus nicht die Welt. Wenn jeder so denkt, dann rettet sie keiner! Wir müssen auch lokal mehr tun!“

„Wir wollen keine Konfrontation, sondern gemeinsame Lösungen“, sagte auch der Fraktionsvorsitzende Tim Schopf: „Daran arbeiten wir permanent.“ Aber insbesondere die CDU verliere sich in nebensächliche Details, störe sich an engagiert handelnden Personen und sehe die CO2-Neutralität sowieso als unrealistisch an. Oft werde man sogar mitleidig belächelt und die kommunalen Bestrebungen würden despektierlich als „realitätsfern“ abgetan. „Realitätsfern sind jedoch diejenigen, die nichts tun“, sagte Reichle. Mehr Druck und Unterstützung wünschen sich die Genossen von grüner Seite. In Schorndorf, so Sabine Reichle, habe die SPD das Thema Klima besser besetzt: „Wenn man unseren Einsatz für Klima und Naturschutz betrachtet, müssen wir Roten uns in Schorndorf vor den Grünen nicht verstecken.“

Es geht auch um soziale Gerechtigkeit

Beim Kampf gegen den Klimawandel komme es auch auf die Kernkompetenz der Sozialdemokratie an: soziale Gerechtigkeit. Die finanziellen Folgen treffen die am härtesten, die den wenigsten Klimadreck verursachen. Weil sie sich teure Flugreisen oder große Autos gar nicht leisten können. „Fast 14 Millionen Menschen leben hierzulande an oder unter der Armutsgrenze. Wir müssen ihre Lobby sein“, forderte Reichle.

Trotz der alles überlagernden großen Themen kamen aber auch viele andere Dinge nicht zu kurz. Die Liste von Tim Schopf ist jedenfalls lang: „Beispielhaft ist der Einsatz der Schorndorfer SPD beim Thema Inklusion, im Fachrat für Integration, im Weilermer Bädle, bei der Jugendinitiative, in der Awo und in der Kulturszene. Außerdem engagieren wir uns für den Kinderschutz oder im Bündnis für Familien. Wir sind aber auch bei den Themen Fair Trade und Nachhaltigkeit sehr engagiert - und bei der Förderung des Fahrradverkehrs.“ Starkgemacht hätten sie sich auch für den Erhalt des Supermarkt-Standorts in der Grauhalde und beim Thema Unterer Marktplatz, sagte Reichle. Der müsse mehr sein als nur der „Untere Parkplatz“.

Ehrungen treuer Mitglieder

Im Rahmen der Mitgliederversammlung gab es auch einige Ehrungen - addiert waren es über 600 Jahre Mitgliedschaft. Hier die Geehrten im Überblick:

10 Jahre: Cendrese Sadiku, Şükriye Eldemir

40 Jahre: Wilfried Frey, Christa Frick. Petra Lexuth-Thomä, Ilse Schretzmaier, Renate Völker, Herrmann Striffler, Elfriede Wallende

50 Jahre: Reinhard Hanke, Heidegard Bayer-Brechtken, Helmuth Frei, Helmut Frommer, Klaus Reuter, Merle Stöckle, Karl-Heinz Süß