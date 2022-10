Spende der Palm-Stiftung: Restaurierte Gemälde in der Stadtkirche Schorndorf

Auf den ersten Blick sind sie im dunklen Licht der Stadtkirche kaum zu erkennen. Doch wer genauer hinsieht, der wird nicht schlecht staunen, was mit den beiden alten Gemälden im Chor der Kirche passiert ist. Sie wirken nun heller, muten schöner an und teilweise erkennt man die Motive sogar deutlich besser. Grund dafür ist eine Sanierung der historischen Gemälde, die dank einer Finanzierung der Palm-Stiftung möglich war.

Palm-Stiftung hat seit 2010 45 000 Euro an die Stadtkirche gespendet

Wie auch die Bausubstanz des Dachstuhls der Stadtkirche waren die beiden Gemälde derart in die Jahre gekommen, dass sie restauriert werden mussten. Deshalb mussten die Gemälde für eine Zeit lang abgehangen werden. Doch die beiden Lücken im Kirchenbild sind nun endlich geschlossen, berichtet Pfarrerin Dorothee Eisrich. Die Diplomrestauratorin Karin Krüger aus Aalen hat sich der Sache angenommen und die Ergebnisse sind höchst beeindruckend. 25 bis 30 Stunden hat die Restauratorin pro Bild gearbeitet. Risse und Schadstellen wurden ausgebessert.

Außerdem, erklärt Karin Krüger, wurden die vorher detailarmen Werke durch eine Entfernung „verunklärender Retuschen“ heller, klarer und lesbarer. Ein Beispiel: Wo beim Gemälde „Beschuss von Schorndorf“ vorher nur Dunkelheit zu sehen war, zeigt sich jetzt ein prächtiger Sternenhimmel. „Wir sind mächtig beeindruckt“, sagt Dorothee Eisrich. Außerdem brachte Karin Krüger einen Rückseitenschutz an und verbesserte die Rahmen der Werke. Damit sollen erneuten Schäden durch äußere Einwirkungen, Klimaschwankungen und Schmutz verhindert werden.

Möglich gemacht hat die Restaurierung die Palm-Stiftung mit einer Spende von knapp 5000 Euro. 1000 Euro davon kommen von der Schorndorferin Sabine Leibbrand, die wiederum ihr Geld zweckgebunden an die Palm-Stiftung spendete. Doch nicht nur die beiden Gemälde hat die Palm-Stiftung verschönern lassen. Annette Krönert, Vorstandsmitglied der Stiftung, erklärt: „Rund 45 000 Euro sind seit 2010 in die Stadtkirche geflossen.“ Allerdings bisher nur in bauliche Restaurierungen. „Wir sind dankbar, dass es sich so gelohnt hat“, sagt Horst Bauer aus dem Stiftungsrat.

„Spätmittelalterliches Instagram und Twitter“

Er weiß auch über die Bedeutung und Geschichte der beiden Werke zu erzählen. Das „Konfessionsbild“ stammt aus dem Zeitraum von 1570 bis 1580 und zeigt das Augsburger Bekenntnis der evangelischen Reichsstädte vor Kaiser Karl V. Es ist laut Horst Bauer sowohl künstlerisch anspruchsvoll als auch in der evangelischen Tradition wertvoll.

Denn um den Gemeindemitgliedern die damals neue, evangelische Lehre nahezubringen, wurden in vielen reformatorischen Kirchen Konfessionsbilder angebracht. So konnten sich die Christen, die meist nicht lesen konnten, über die Reformation informieren. Die einzelnen Darstellungen auf dem Werk sind sowohl mit Bildern als auch mit Schriften gestaltet. „Quasi eine spätmittelalterliche Mischung aus Instagram und Twitter“, erklärt die Palm-Stiftung in einer Mitteilung.

Das zweite Gemälde, der „Beschuss von Schorndorf“, ist laut Horst Bauer vor allem im Kontext der Geschichte Schorndorfs von großem Wert. Auf dem Gemälde ist der Beschuss von Schorndorf durch kaiserliche Truppen unter Oberst Walter Butler vom Ottilienberg zu sehen. Durch den Beschuss kam es zu einem großen Stadtbrand. Die Stadtkirche fing ebenfalls Feuer, nur der Haupt- und Marienchor überstanden den Brand. Noch heute findet sich unter dem heutigen Fußboden der alte Sandsteinboden, der sich durch die Hitze verfärbte. Es ist Bestandteil der großen Gedenktafel an Bürgermeister Michael Hirschmann von 1634.

Nun fehlt, wenn es nach Horst Bauer geht, nur noch eine gute Beleuchtung der Gemälde. „Dann wirkt es noch mal besser.“ Die Beteiligten sind jedenfalls sichtlich glücklich über die Restaurierung.