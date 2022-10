Sperrung zwischen Schorndorf und Schlichten ab Montag (31.10.): Bus fährt nicht

Die Landesstraße 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten ist von Montagmorgen, 31. Oktober, bis Samstag, 5. November, beidseitig wegen Baumfällarbeiten voll gesperrt. Forst BW entfernt auf der Strecke laut der Stadtverwaltung abgestorbene Bäume, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Für Fahrgäste der Buslinie 262 hat das unschöne Folgen: Der Bus fährt während der gesamten Sperrungszeit nicht zwischen Schorndorf und Schlichten.

Was das für Fahrgäste bedeutet

Normalerweise wird in solchen Fällen eine Umleitung für den öffentlichen Nahverkehr eingerichtet. Für Autofahrer ist während der Sperrung auch eine Umleitung über Winterbach und Engelberg ausgeschildert (keine Wendemöglichkeit für Lkw). Der Bus wird aber keine Umleitung zwischen Schlichten und Schorndorf fahren. Laut der Stadtverwaltung endet und startet die Linie von Montag bis Samstag an der Haltestelle Schlichten Strutstraße.

Das bedeutet: Fahrgäste aus Schorndorf, die in Richtung Plochingen fahren wollen, können die Linie 262 nicht benutzen beziehungsweise erst ab Schlichten zusteigen, wenn sie eine Möglichkeit haben, dort hinzukommen. Fahrgäste aus Richtung Plochingen können bis Schlichten fahren, aber nicht bis in die Schorndorfer Kernstadt. Fahrgäste aus Schlichten können in Richtung Plochingen zusteigen, aber nicht mit der Linie 262 in die Schorndorfer Kernstadt fahren.

Warum es keine Umleitung gibt

„Es wird keine Umleitung geben, weil wir zu spät von der Stadt Schorndorf über die Baustelle informiert wurden“, gibt ein Verkehrsplaner beim zuständigen Busunternehmen Fischle Auskunft. Damit der Bus die Umleitung über Winterbach hätte fahren können, hätte der Fahrplan angepasst werden müssen. „Das erfordert viel Zeit“, so der Planer. Außerdem würde es zu Problemen mit den S-Bahn-Anschlüssen kommen. „Wir können leider nichts machen.“

„Tatsächlich ist es eine Maßnahme von Forst BW, nicht von uns“, sagt Verena Krabbe, Sprecherin der Stadt Schorndorf, auf Nachfrage zum Ausfall des Busverkehrs. „Wir haben das, sobald wir das von Forst BW bekommen haben, regulär weitergeleitet.“ Leider könne nun spontan keine Lösung für den Busverkehr mehr gefunden werden, die Arbeiten zur Verkehrssicherung drängten aber wohl.

Das sei ungünstig gelaufen. Der große Vorteil sei, dass in den Herbstferien hoffentlich weniger Menschen vom Ausfall des Busses betroffen seien – aber für einige Menschen sei es nun natürlich trotzdem „richtig blöd“, so Krabbe.

Arbeiten sind dringend

"Es ist tatsächlich so, dass die Arbeiten dringend gemacht werden müssen", sagt Anton Watzek, Leiter des Forstbezirks Schurwald. Die Standsicherheit einzelner Bäume sei gefährdet, zudem könnten Äste aus Kronen fallen. Forst BW habe den Antrag für die Maßnahme bei der Stadt Anfang August gestellt, normal sei eine Vorlaufzeit von vier Wochen. Am vergangenen Mittwoch sei nun die Genehmigung eingegangen, man habe sich mit der Stadt geeinigt, die Maßnahme in den Schulferien durchzuführen. Bis zu den nächsten Schulferien könnten die Baumfällarbeiten aus Sicherheitsgründen laut Watzek nicht aufgeschoben werden.