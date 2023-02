Sperrungen in Schorndorf: Schlachthausstraße, Archivstraße, Hohenstaufenstraße

Die Schlachthaustraße ist wegen eines Wasserrohrbruchs von Montag, 20., bis einschließlich Freitag, 24. Februar, auf Höhe der Hausnummer 8 voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Benzstraße, Welzheimer Straße und Gottlob-Bauknecht-Straße. Von der Gottlob-Bauknecht-Straße können die Gebäude im Baustellenbereich erreicht werden.

Kastanienpflege wegen Bibliotheksbau

Zu einer Teilsperrung der Archivstraße/ Ecke Brünnele kommt es am Montag, 20. Februar, zwischen 8 und 11 Uhr. Grund dafür sind Grünpflege- und Rückschnittarbeiten an einer Kastanie im Zuge der Vorbereitungen für den Neubau der Stadtbibliothek. Die Kastanie soll langfristig erhalten bleiben und wird während der Bauzeit besonders geschützt.

Im genannten Zeitraum kann lediglich nur noch vom Parkplatz abgefahren, jedoch nicht mehr eingefahren werden. Bei den Parkplätzen um den Baum herum gilt absolutes Halteverbot. Die Archivstraße kann nur nach unten Richtung Innenstadt wieder verlassen werden.

Leerrohr-Verlegung

Zudem gibt es Arbeiten an der Hohenstaufenstraße/ Querung Gmünder Straße. Von Montag, 20., bis einschließlich Samstag, 25. Februar, werden aufgrund der Verlegung von Leerrohren für die 30-kV Leitung geänderte Fahrstreifen nötig. Die Fußgängerampel in Höhe der Gmünder Straße 62 ist in dieser Zeit außer Betrieb. Für eine Fußgängerbedarfsampel ist gesorgt. Von der Hohenstaufenstraße kommend kann man jeweils nur nach rechts in die Gmünder Straße einfahren. Von der Gmünder Straße in Richtung Urbach kann nur geradeaus gefahren werden, in Richtung Schorndorf ist neben dem geradeaus fahren auch ein Abbiegen nach rechts in die Hohenstaufenstraße möglich.