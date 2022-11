Sportpark Rems in Schorndorf: Was das "Leuchtturmprojekt" so besonders macht

Im Norden Schorndorfs erstreckt sich auf knapp 100.000 Quadratmetern der Sportpark Rems. Seit 2012 ist dort ein wahres Paradies für Sportbegeisterte herangewachsen. Ob im Leichtathletikstadion, auf den Fußball- und Tennisplätzen, den Beachvolleyballfeldern oder auf der Dirtbike-Strecke neben dem Skatepark: Alle Bürgerinnen und Bürger kommen auf ihre Kosten. Die Stadt und die SG Schorndorf haben in das Mammutprojekt knapp 20 Millionen Euro investiert. Das Besondere an der großen Anlage: Der Sportpark Rems ist nicht nur für Vereinssportler da.

Was ist das Besondere am Projekt?

Sportanlagen gibt es in Baden-Württemberg viele. Jedoch sind die meisten davon eingezäunt und nur Mitglieder des zugehörigen Vereins zugänglich. Nicht so in Schorndorf: Die Anlage ist offen zugänglich und kann von Profis, Breiten- und Hobbysportlern gleichermaßen genutzt werden. Die Sportangebote sind also besonders niederschwellig und zudem kostenlos.

Trotzdem findet auf dem Gelände ein reges Vereinsleben statt, denn die SG Schorndorf ist dort mit ihrem Ulrich-Schatz-Sportzentrum mit zugehörigem Fitnessstudio vertreten. „Solange kein Training stattfindet, kann aber jeder auf den Plätzen kicken oder die Laufbahn nutzen“, erklärt der Geschäftsführende SG-Vorstand Benjamin Wahl. „Die Chance, dass die Leute dann auf unseren Verein aufmerksam werden, ist natürlich sehr hoch.“

Doch der Sportpark Rems bietet weit mehr als nur ein Leichtathletikstadion und zwei Kunstrasenplätze. Es gibt mehrere Tenniscourts, zwei Beachvolleyballfelder, einen Skatepark und einen Parkour für BMX-Fahrer und Mountainbiker. Außerdem kann in der überdachten AOK-Arena, der „Funbox“ oder der DFB-Mini-Spielfeld gekickt werden. Direkt neben dem Sportzentrum können die Sportlerinnen und Sportler zudem im Restaurant „Platzhirsch“ einkehren. Perfekte Voraussetzungen für Familien, dort gleich mehrere Stunden zu verbringen.

Im Jahr 2020 konnte die Stadt Schorndorf dann eine weitere Besonderheit im Sportpark präsentieren: Eine Kita der AWO Kinder und Jugendhilfe Rems-Murr. Der Bewegungskindergarten führt Kinder an den Sport heran und liegt inmitten der Sportanlagen zwischen dem Stadion und dem großen Parkplatz. In dem Neubau enthalten sind neben den Räumen für die Kindergruppen auch Duschen und Umkleiden für das Leichtathletik-Stadion.

Wie ist die Idee entstanden?

Das große Gelände in der Schorndorfer „Altlache“ wurde bereits seit dem 1960er-jahren von den verschiedenen Sportvereinen der Stadt genutzt, erinnert sich der Stellvertretende Vorstand der SG Schorndorf, Rainer Brechtken. Durch mehrere Fusionen entstand im Laufe der Zeit der große Verein SG Schorndorf, gleichzeitig wuchs das Bedürfnis nach einem Gelände für alle sportlichen Einrichtungen in der Daimlerstadt. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung wurde dann nach und nach das Konzept für den Sportpark Rems erstellt. Sein heutiges Bild erhielt der Park vor allem im Zuge der Vorbereitungen auf die Remstal-Gartenschau im Jahr 2019.

Was sagen die Macher?

Federführend daran beteiligt war der damalige Oberbürgermeister Matthias Klopfer. „Ich habe damals die Idee auf den Tisch gelegt“, berichtet der heutige Esslinger OB. Schon im Wahlkampf 2006 warb er für eine Sportanlage, die für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist. Heute spricht Klopfer von einem vollen Erfolg. „Das ist definitiv einer der schönsten Sportparks in Baden-Württemberg. Wir haben in einem finanziell darstellbaren Rahmen etwas tolles auf die Beine gestellt.“

Für dieses „Leuchtturmprojekt“ ist ihm auch sein Nachfolger Bernd Hornikel dankbar. Schorndorf habe mit dem Sportpark einen Treffpunkt für alle Generationen geschaffen. „Bewegung ohne Leistungsdruck ist dort für Jung und Alt völlig kostenfrei möglich. Das Projekt hat sich gelohnt“, erklärt Hornikel. Für ihn ist der Sportpark ein Musterbeispiel für niederschwellige Angebote der Stadt: „Ganz viel findet dort auf einmal statt, ohne dass jemand aktiv Sportkurse anbietet. Wenn gute Möglichkeiten geschaffen werden, nehmen es die Menschen ganz von alleine an.“

Was sind die Herausforderungen im Sportpark Rems?

Eine offen Zugängliche Sportanlage bringt für eine Stadtverwaltung vor allem eines mit sich: Erheblichen Pflegeaufwand. Immer wieder, gerade während der Corona-Lockdowns, nutzen Menschen den Sportpark nicht wie gedacht. Auf dem Parkplatz lässt sich ungestört Party machen, dementsprechend kam es das ein oder andere mal zu Vermüllung oder Vandalismus. Die Stadtreinigung hat einiges zu tun. Doch Bernd Hornikel beruhigt die Gemüter: „Das ist eigentlich an jeder öffentlichen Außenanlage und an jedem Spielplatz so.“