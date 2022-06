Sport statt Asylunterkunft: Bald wieder Normal-Betrieb in Brühlhalle Schornbach

Knapp vier Monate ist es nun her, dass der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hat. Mehr als 800.000 Menschen flohen seitdem aus dem Land und fanden Zuflucht in Deutschland. 247 davon in der Stadt Schorndorf.

Was 2022 besser lief

Anders als vor sieben Jahren, als vor allem Menschen aus Syrien hierzulande Asyl beantragten, geschah dies vergleichsweise pragmatisch und unbürokratisch. Wer vor dem Krieg in der Ukraine floh, konnte ohne Visum einreisen. Auch ein aufwendiges und langwieriges Asylverfahren inklusive langer Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen und Flüchtlingsheimen blieb ihnen erspart. Sie erhielten automatisch einen vorübergehenden Schutzstatus und bekamen dadurch Zugang zum Arbeitsmarkt.

Ein großer Teil der Menschen kam privat unter - in Schorndorf gilt dies für zwei Drittel der Geflohenen. 35 Personen leben in einer kommunalen Anschlussunterbringung, 48 in der Gemeinschaftsunterkunft in der Brühlhalle.

Drei Ankunftszentren im Kreis

Trotz der großen Anzahl an Flüchtlingen war die Unterbringung daher nicht annähernd so herausfordernd wie 2015. Die drei Ankunftszentren im Rems-Murr-Kreis (bis April im Mönchshof, danach in der BBW-Halle Waiblingen, der Festhalle in Schmiden sowie die Brühlhalle in Schornbach) sollten auch nur Durchgangsstationen sein.

Der große Ansturm blieb aber ohnehin aus. In Schorndorf wurde die Brühlhalle vor zwei Monaten zu einer Notunterkunft. Bis zu 90 Menschen hätten dort untergebracht werden können. Weniger als 50 fanden dort schließlich ein Quartier. Und wie das Landratsamt mitteilt, soll die Halle jetzt bis zum Beginn des neuen Schuljahres im September wieder seinem ursprünglichen Zweck dienen.

Zum kommenden Schuljahr wieder regulärer Betrieb

„Der Rems-Murr-Kreis und die Stadt Schorndorf haben sich darauf geeinigt, dass die Brühlhalle in Schornbach ab dem Schuljahresbeginn 2022/23 wieder regulär genutzt werden kann. Dies ist vor allem mit Blick auf den Schul- und Vereinssport wichtig“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Wann die Geflüchteten ausziehen müssen, ist indes noch nicht bekannt. Der Landkreis sei jedoch bemüht, „eine wohnortnahe Anschluss-Unterbringung zu finden“.

Flüchtlinge aus der Ukraine können ihren Wohnsitz frei wählen (auch das ein Unterschied zu 2015, wo eine Residenzpflicht galt und die Menschen Landkreisen zugeteilt wurden). Daher sei die Hoffnung groß, dass ein Teil der Geflüchteten im Laufe des Sommers eine Wohnung findet. „Im gesamten Landkreis arbeitet die Kreisverwaltung gemeinsam mit den Städten und Gemeinden daran, passende Unterkünfte für geflüchtete Menschen bereitzustellen“, so das Landratsamt.